NBA／明星賽正賽再度改制 將由2美國隊、1世界隊進行循環賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA全明星賽。 美聯社
NBA全明星賽明年將落腳快艇隊新主場舉行，而為了搶救評價持續低迷的明星賽正賽，聯盟與球員工會在近期也向競賽委員會提交了新賽制方案的討論，希望明年明星賽正賽由2支美國隊與1支世界隊進行循環賽競爭，該方案也獲得積極的討論。

近年NBA明星賽正賽不斷尋求賽制的改變，希望能改善每年關注度與精采度都逐年降低的問題，不過今年採取4支球隊進行單淘汰賽的方式，並沒有獲得太多迴響後，甚至有球員對於比賽期間和比賽休息時間提出了異議，讓正賽改制再度成為話題。

而今天也傳出，球員工會與聯盟一同向競賽委員會提出了新的正賽賽制方案，希望將球員分為2支美國隊與1支世界隊，每隊共8名球員，採取循環對抗賽制，這樣的提案也正符合聯盟主席席佛在日前提出，因為明年明星賽舉辦期間也正好是冬季奧運期間，比賽地點則是在2028年夏季奧運所在的洛杉磯，希望能夠讓比賽更國際化的想法。

對於明星賽將重回美國隊與世界隊對抗的模式，NBA也表示，目前聯盟中有百分之70是美國人，但也代表國際球員更有機會能夠入選明星賽陣容，達成讓明星賽與國際賽接軌的目標。

