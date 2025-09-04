NBA／快艇被爆為規避薪資上限 支付雷納德8.6億任掛名職位

快訊

中央社／ 洛杉磯3日綜合外電報導
NBA快艇球星雷納德。圖／聯合報系資料照片
美國體育記者暨Podcast主持人托瑞爆料，NBA快艇與球團老闆巴爾默被控支付當家球星雷納德（Kawhi Leonard）2800萬美元（約新台幣8.6億元），讓他擔任一個「掛名職位」，藉此規避NBA薪資上限。

雅虎運動（Yahoo Sports）報導，托瑞（Pablo Torre）今天在他的播客（Podcast）節目Pablo Torre Finds Out揭露這起他所稱的醜聞，並在節目中提及大量法律文件中的直接引述。

據稱，美國職籃NBA洛杉磯快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）透過旗下公司，支付雷納德2800萬美元，而他卻幾乎未執行任何工作。巴爾默被控利用這份協議，向雷納德支付超過NBA合約規定的金額，若此事屬實，將違反聯盟規定。

整起事件圍繞一家名為Aspiration的公司，這家公司由巴爾默出資，現在已經破產。Aspiration曾與雷納德名下公司KL2 Aspire, LLC簽訂一紙價值2800萬美元的法律協議。

托瑞試圖追查雷納德是否曾為這家公司行銷或代言，但結果什麼都沒發現。

據悉，Aspiration與KL2 Aspire, LLC的合約中有一個條款，雷納德可以「拒絕執行公司要求的任何行動」，實際上讓他坐領乾薪。另一個條款則規定，他必須仍是快艇球員才能領取酬勞。

法新社報導，雷納德曾為聖安東尼奧馬刺與多倫多暴龍效力，在2019年帶領暴龍奪冠後加盟快艇，當時身為自由球員的他，接受了比暴龍報價更低的薪資，以便與球星喬治（Paul George）聯手，並且重回他的故鄉洛杉磯。

2024年1月，雷納德與快艇簽下延長合約，據報導這份合約為期3年，價值1.53億美元。

