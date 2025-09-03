TPBL／喬迪換名齊曼加轉戰戰神 懷念台灣火鍋、牛肉麵

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前鋼鐵人隊洋將喬迪換名齊曼加轉戰戰神隊。圖／台北台新戰神隊提供
TPBL台北台新戰神隊今天宣布齊曼加（Jordy Tshimanga）加盟，身高211公分、來自加拿大，上賽季在PLG高雄鋼鐵人隊（原本取名喬迪）奪下籃板、阻攻與抄截三項王座，更締造單場30籃板的聯盟個人紀錄，展現十足禁區統治力，也曾有單場7阻攻的亮眼表現。

齊曼加曾效力美國NBA發展聯盟，也征戰加拿大、委內瑞拉、科索沃，上賽季加盟鋼鐵人，繳出場均15.7分、17籃板、2.5阻攻、1.8抄截與1.7助攻，憑藉穩定籃板保護與禁區威嚇力，獲選年度防守球員，讓球迷留下深刻印象。  

本賽季齊曼加將披上熟悉的32號戰袍轉戰戰神，台新育樂總經理林祐廷表示，齊曼加的防守實力令人印象深刻，「他是一名態度積極、具備體能優勢的年輕長人，能有效補強團隊內線戰力。」

齊曼加形容戰神是一支「流暢、有好氛圍的團隊」，對於加入這個大家庭充滿期待，期盼運用自身的防守專長與體能條件，幫助團隊守護禁區；面對即將到來的新賽季，他強調除了贏球，更希望能融入團隊「發揮優勢，大家團結一心並好好享受這段旅程。」

齊曼加特別想念火鍋、牛肉麵與夜市的骰子牛，隨著球隊將落腳台北，笑說：「希望有人能帶我體驗更多有趣的地方。」他同時表達對球迷的期待，興奮表示：「MARS FAMILY！很期待再次回到台灣，和戰友們一起創造新的回憶與經驗！」

