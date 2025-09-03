快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

歐錦賽／亞布塞萊飆36分成法國隊史第三高 僅次帕克、杜比森

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
法國隊長亞布塞萊全場猛轟36分，創下隊史在歐錦賽單場得分第3高紀錄。 法新社
法國隊長亞布塞萊全場猛轟36分，創下隊史在歐錦賽單場得分第3高紀錄。 法新社

上屆歐洲錦標賽拿下亞軍的法國，今天在分組賽第4場比賽遭遇波蘭，儘管去年NBA選秀榜眼、巫師隊前鋒薩爾（Alex Sarr）賽前宣布無法繼續參加歐錦賽，但隊長亞布塞萊（Guerschon Yabusele）全場猛轟36分，創下隊史在歐錦賽單場得分第3高紀錄，仍以83：76擊敗波蘭，晉級16強賽。

法國與以色列、波蘭、斯洛維尼亞、比利時和冰島同組，在分組賽第3戰輸給以色列，今天只要擊敗波蘭就能晉級，不過陣中前鋒薩爾卻因為左小腿傷勢連續兩場比賽缺陣，賽前法國籃球協會也宣布薩爾將不會再出賽。

法國今天靠亞布塞萊猛轟36分的優異表現，包括投進6記三分球，替補上陣的奧柯博（Elie Okobo）也有14分、10助攻，最終以7分差距取勝，D組晉級名單提前出爐。

亞布塞萊攻下36分不僅是他在國家隊新高，更是隊史在歐錦賽第3高紀錄，僅次於傳奇球星杜比森（Herve Dubuisson）與「小跑車」帕克（Tony Parker）。

談到幫助球隊從前一戰失利到今天取勝晉級16強，亞布塞萊說：「我們和教練團以及球員都進行溝通，試圖讓我更多參與到比賽之中，全程保持侵略性對我和球隊都很重要，我也努力找到節奏，為團隊注入活力。」

歐錦賽 Tony Parker

延伸閱讀

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 約柯奇、唐西奇、字母哥頂尖對決

歐錦賽／唐西奇26分退冰島 斯洛維尼亞攜手法國搭16強列車

歐錦賽／「土耳其小丑」森根全能演出 創近30年來首見紀錄

歐錦賽／為波格丹諾維奇而戰 約維奇：塞爾維亞仍是冠軍熱門

相關新聞

歐錦賽／唐西奇26分退冰島 斯洛維尼亞攜手法國搭16強列車

在歐洲4地開打的2025男籃歐錦賽進入分組賽白熱化階段，其中由湖人球星唐西奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞，...

歐錦賽／亞布塞萊飆36分成法國隊史第三高 僅次帕克、杜比森

上屆歐洲錦標賽拿下亞軍的法國，今天在分組賽第4場比賽遭遇波蘭，儘管去年NBA選秀榜眼、巫師隊前鋒薩爾（Alex Sarr...

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 約柯奇、唐西奇、字母哥頂尖對決

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

NBA／76人潛力後衛麥肯復原良好 盼能趕上阿布達比季前賽

76人隊潛力後衛麥肯（Jared McCain）在新秀賽季出賽23場，並繳出平均15.3分的亮眼成績後，就因左膝蓋半月板...

NBA／坦言勇士王朝不完美 湯普森：時常爭吵但我們都想贏球

前金州勇士射手、現效力達拉斯獨行俠的湯普森（Klay Thompson），近日在節目中坦率回顧自己在灣區的13年歲月，揭露勇士四冠王朝背後並非外界所見的和諧，而是充滿衝突與磨合的過程。 在接受《

歐錦賽／「土耳其小丑」森根全能演出 創近30年來首見紀錄

土耳其在今年歐錦賽持續強勢表現，今天又以84比64大破愛沙尼亞，戰績來到4勝0敗，和塞爾維亞並列，但由於淨勝分優於對手，因此排名穩居A組龍頭。 這是土耳其自2009年以來又一次在歐錦賽以4連勝開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。