歐錦賽／亞布塞萊飆36分成法國隊史第三高 僅次帕克、杜比森

上屆歐洲錦標賽拿下亞軍的法國，今天在分組賽第4場比賽遭遇波蘭，儘管去年NBA選秀榜眼、巫師隊前鋒薩爾（Alex Sarr）賽前宣布無法繼續參加歐錦賽，但隊長亞布塞萊（Guerschon Yabusele）全場猛轟36分，創下隊史在歐錦賽單場得分第3高紀錄，仍以83：76擊敗波蘭，晉級16強賽。

法國與以色列、波蘭、斯洛維尼亞、比利時和冰島同組，在分組賽第3戰輸給以色列，今天只要擊敗波蘭就能晉級，不過陣中前鋒薩爾卻因為左小腿傷勢連續兩場比賽缺陣，賽前法國籃球協會也宣布薩爾將不會再出賽。

法國今天靠亞布塞萊猛轟36分的優異表現，包括投進6記三分球，替補上陣的奧柯博（Elie Okobo）也有14分、10助攻，最終以7分差距取勝，D組晉級名單提前出爐。

亞布塞萊攻下36分不僅是他在國家隊新高，更是隊史在歐錦賽第3高紀錄，僅次於傳奇球星杜比森（Herve Dubuisson）與「小跑車」帕克（Tony Parker）。

談到幫助球隊從前一戰失利到今天取勝晉級16強，亞布塞萊說：「我們和教練團以及球員都進行溝通，試圖讓我更多參與到比賽之中，全程保持侵略性對我和球隊都很重要，我也努力找到節奏，為團隊注入活力。」