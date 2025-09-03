快訊

NBA／76人潛力後衛麥肯復原良好 盼能趕上阿布達比季前賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人隊上季一度有新人王呼聲的後衛麥肯本季將健康復出。 美聯社
76人隊潛力後衛麥肯（Jared McCain）在新秀賽季出賽23場，並繳出平均15.3分的亮眼成績後，就因左膝蓋半月板撕裂傷勢賽季報銷，儘管目前復出時間表仍未確定，但今天受訪時直言，目標就是在季前訓練營回歸，並參與10月初在阿布達比舉行的兩場季前熱身賽。

來自杜克大學的麥肯，去年投身NBA選秀會在首輪第16順位獲得76人青睞，開季後隨即展現強大的進攻火力，包括對灰熊隊的比賽替補上陣16分鐘就攻下19分，隨後也屢屢改寫個人得分新高，並在11月中贏得先發位置，對騎士、籃網隊得分都突破30分，獲選11月東區最佳新秀。

不過去年12月對戰溜馬隊的比賽，麥肯左膝蓋半月板撕裂傷勢，賽季僅打23場就提前報銷，儘管平均得分有15.3分，仍失去競爭年度新人王的可能性，76人主力群輪番面臨傷病問題，賽季僅拿下24勝。

麥肯說：「現在我正處於復原階段，雖然還沒有跟球隊談過復出時間，但肯定會盡快實現這個目標。」

76人

