歐錦賽／唐西奇26分退冰島 斯洛維尼亞攜手法國搭16強列車

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇。 歐新社
唐西奇。 歐新社

在歐洲4地開打的2025男籃歐錦賽進入分組賽白熱化階段，其中由湖人球星唐西奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞，在今天凌晨以87：79擊敗冰島後，確定攜手法國、波蘭、以色列晉級到16強賽。

今年歐錦賽分組賽在拉脫維亞、 波蘭、芬蘭與賽普勒斯四地開打，參賽24支球隊分成4組對戰，取分組前4名晉級到16強淘汰賽，其中斯洛維尼亞在D組前3戰打完後一度僅對比利時拿下一勝，晉級之路亮起紅燈。

不過在今天對戰冰島的關鍵戰役中，球隊一哥唐西奇雖然外線手感仍舊不佳，三分球出手10次僅命中2球，但仍是奮力拿下26分、7籃板、4助攻、3抄截，其中包括帶領斯洛維尼亞在第三節打出24：11的攻勢奠定勝基，為最終以87：79擊敗冰島，加上日前對上分組第5名的比利時也取勝，也確定搶下16強門票。

至於D組另外兩場賽事，法國在亞布塞萊（Guerschon Yabusele）全場猛轟36分，包括投進6記三分球領軍下，以83：76擊敗波蘭，而以色列則是在阿夫迪賈（Deni Avdija）攻下22分領軍下，以92：89擊敗比利時，D組也確定由以色列、法國、波蘭、斯洛維尼亞取得16強門票。

至於已經晉級16強的希臘，則是在與波士尼亞與赫塞哥維納之戰讓球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）輪休，最終希臘也以77：80吞下分組賽首敗，同組的義大利則是以67：63擊敗衛冕軍西班牙，與希臘率先晉級16強。

Luka Doncic

歐錦賽／唐西奇26分退冰島 斯洛維尼亞攜手法國搭16強列車

在歐洲4地開打的2025男籃歐錦賽進入分組賽白熱化階段，其中由湖人球星唐西奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞，...

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 約柯奇、唐西奇、字母哥頂尖對決

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

NBA／76人潛力後衛麥肯復原良好 盼能趕上阿布達比季前賽

76人隊潛力後衛麥肯（Jared McCain）在新秀賽季出賽23場，並繳出平均15.3分的亮眼成績後，就因左膝蓋半月板...

NBA／坦言勇士王朝不完美 湯普森：時常爭吵但我們都想贏球

前金州勇士射手、現效力達拉斯獨行俠的湯普森（Klay Thompson），近日在節目中坦率回顧自己在灣區的13年歲月，揭露勇士四冠王朝背後並非外界所見的和諧，而是充滿衝突與磨合的過程。 在接受《

歐錦賽／「土耳其小丑」森根全能演出 創近30年來首見紀錄

土耳其在今年歐錦賽持續強勢表現，今天又以84比64大破愛沙尼亞，戰績來到4勝0敗，和塞爾維亞並列，但由於淨勝分優於對手，因此排名穩居A組龍頭。 這是土耳其自2009年以來又一次在歐錦賽以4連勝開

歐錦賽／只拿6分！塞爾維亞大勝22分 約柯奇難得輕鬆隨音樂搖擺

歷經前一場短短休息後奮戰32分鐘、狂砍39分10籃板4助攻3抄截，率領塞爾維亞力退拉脫維亞之後，今天面對戰力較弱的捷克，「地表最強中鋒」約柯奇（Nikola Jokic）寫意出賽18分鐘，僅得6分7籃

