歐錦賽／唐西奇26分退冰島 斯洛維尼亞攜手法國搭16強列車
在歐洲4地開打的2025男籃歐錦賽進入分組賽白熱化階段，其中由湖人球星唐西奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞，在今天凌晨以87：79擊敗冰島後，確定攜手法國、波蘭、以色列晉級到16強賽。
今年歐錦賽分組賽在拉脫維亞、 波蘭、芬蘭與賽普勒斯四地開打，參賽24支球隊分成4組對戰，取分組前4名晉級到16強淘汰賽，其中斯洛維尼亞在D組前3戰打完後一度僅對比利時拿下一勝，晉級之路亮起紅燈。
不過在今天對戰冰島的關鍵戰役中，球隊一哥唐西奇雖然外線手感仍舊不佳，三分球出手10次僅命中2球，但仍是奮力拿下26分、7籃板、4助攻、3抄截，其中包括帶領斯洛維尼亞在第三節打出24：11的攻勢奠定勝基，為最終以87：79擊敗冰島，加上日前對上分組第5名的比利時也取勝，也確定搶下16強門票。
至於D組另外兩場賽事，法國在亞布塞萊（Guerschon Yabusele）全場猛轟36分，包括投進6記三分球領軍下，以83：76擊敗波蘭，而以色列則是在阿夫迪賈（Deni Avdija）攻下22分領軍下，以92：89擊敗比利時，D組也確定由以色列、法國、波蘭、斯洛維尼亞取得16強門票。
至於已經晉級16強的希臘，則是在與波士尼亞與赫塞哥維納之戰讓球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）輪休，最終希臘也以77：80吞下分組賽首敗，同組的義大利則是以67：63擊敗衛冕軍西班牙，與希臘率先晉級16強。
