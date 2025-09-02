NBA／坦言勇士王朝不完美 湯普森：時常爭吵但我們都想贏球

前金州勇士射手、現效力達拉斯獨行俠的湯普森（Klay Thompson），近日在節目中坦率回顧自己在灣區的13年歲月，揭露勇士四冠王朝背後並非外界所見的和諧，而是充滿衝突與磨合的過程。

在接受《Showtime With Coop》Podcast節目訪問時，湯普森與主持人庫柏（Michael Cooper）談到勇士隊內的真實情況，他直言：「我們之間有很多爭執，說過很多難聽的話，也有許多情緒受傷的時候。但最終，我們都明白我們只是想贏球。當你把冠軍旗幟升上球館時，就能放下所有曾經的爭執，因為那是兄弟之間的歷練。」

勇士王朝核心由柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green），以及後來加入的杜蘭特（Kevin Durant）所組成，從2015到2018年間3度奪下總冠軍，2022年即使走了杜蘭特依然再次問鼎。外界眼中這是一支空前團結的夢幻球隊，然而湯普森指出，實際上隊內時常出現摩擦。

「我和格林、我和柯瑞、甚至和教練之間，都曾經出現過摩擦。」湯普森坦承，「這是比賽的一部分，也是成長的過程。作為一個職業球員，你必須成熟地把這些情緒留在場上。」

2024年夏天，湯普森轉戰獨行俠開啟新篇章，勇士也已宣佈將來會退休他的11號球衣。從勇士的四座冠軍、球衣榮耀到他親自揭露的隊內風暴，湯普森用真誠告訴球迷：「勇士的成功從來不是完美無瑕，而是靠著堅持與承擔一路走過來的。」