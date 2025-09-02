聽新聞
歐錦賽／「土耳其小丑」森根全能演出 創近30年來首見紀錄
土耳其在今年歐錦賽持續強勢表現，今天又以84比64大破愛沙尼亞，戰績來到4勝0敗，和塞爾維亞並列，但由於淨勝分優於對手，因此排名穩居A組龍頭。
這是土耳其自2009年以來又一次在歐錦賽以4連勝開局，當年土耳其在小組賽和第二輪賽事先取得5連勝，最後一戰輸給塞爾維亞，順利挺進8強。可惜8強賽一路殺到延長賽以2分之差飲恨希臘，無緣挺進4強。氣力放盡的土耳其之後連吞2敗，最終只以第8名坐收。
火箭主力中鋒森根（Alperen Sengun）表現依然搶眼，全場13投8中，包含三分球3投2中，攻下21分8籃板5助攻，成為近30年來首位在歐錦賽連3戰都至少繳出「20分5籃板5助攻」的球員，一舉寫下歷史新頁。
土耳其接下來將迎戰同組勁敵塞爾維亞，爭取小組第一。至於愛沙尼亞則吞下第3敗，戰績僅1勝3敗，晉級形勢堪憂，最後一場將對上葡萄牙，必須力拚勝利才能保有一線生機。
