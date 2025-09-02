歐錦賽／為波格丹諾維奇而戰 約維奇：塞爾維亞仍是冠軍熱門

塞爾維亞隊雖少了腿傷的隊長波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），歐錦賽拚冠增添變數，至少分組賽仍打得順手，碰捷克隊首節就打出27：5攻勢奠定勝基，輕鬆以82：60收下4連勝，讓4連敗的捷克成為A組第一支淘汰隊伍。

波格丹諾維奇是碰葡萄牙時拉傷腳筋，檢查結果是腿筋撕裂，本屆歐錦賽提前報銷。塞爾維亞後衛約維奇（Stefan Jovic）透露，昨晚大家得知消息後十分難過，但也明白要如何接續賽事，「他仍關注我們，和我們保持聯繫，我們會為他而戰，為拚冠增加動力。」

球隊大勝，約柯奇僅拿6分也樂得輕鬆。 路透社

約柯奇（Nikola Jokic）坐鎮，出戰捷克只上場18分鐘就有6分、7籃板、4助攻；效力熱火的前鋒約維奇（Nikola Jovic）也被詢問，少了波格丹諾維奇的塞爾維亞是否還是冠軍熱門，他回說：「當然，我們想信自己，僅此而已。我不會說我們認為自己是最好的球隊，但我們知道自己有多棒，我們只需要每天證明這點。」

約維奇強調，雖失去波格丹諾維奇，塞爾維亞仍是很好的團隊，「我們也知道該怎麼做。」

塞爾維亞已經晉級16強，分組最終戰將和同為不敗的土耳其隊交手，塞爾維亞總教練佩西奇（Svetislav Pesic）認為對手可能是「史上最強土耳其隊」，勢必會做好準備。