快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

聽新聞
0:00 / 0:00

歐錦賽／為波格丹諾維奇而戰 約維奇：塞爾維亞仍是冠軍熱門

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
效力熱火的塞爾維亞前鋒約維奇(右)。 路透社
效力熱火的塞爾維亞前鋒約維奇(右)。 路透社

塞爾維亞隊雖少了腿傷的隊長波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），歐錦賽拚冠增添變數，至少分組賽仍打得順手，碰捷克隊首節就打出27：5攻勢奠定勝基，輕鬆以82：60收下4連勝，讓4連敗的捷克成為A組第一支淘汰隊伍。

波格丹諾維奇是碰葡萄牙時拉傷腳筋，檢查結果是腿筋撕裂，本屆歐錦賽提前報銷。塞爾維亞後衛約維奇（Stefan Jovic）透露，昨晚大家得知消息後十分難過，但也明白要如何接續賽事，「他仍關注我們，和我們保持聯繫，我們會為他而戰，為拚冠增加動力。」

球隊大勝，約柯奇僅拿6分也樂得輕鬆。 路透社
球隊大勝，約柯奇僅拿6分也樂得輕鬆。 路透社

約柯奇（Nikola Jokic）坐鎮，出戰捷克只上場18分鐘就有6分、7籃板、4助攻；效力熱火的前鋒約維奇（Nikola Jovic）也被詢問，少了波格丹諾維奇的塞爾維亞是否還是冠軍熱門，他回說：「當然，我們想信自己，僅此而已。我不會說我們認為自己是最好的球隊，但我們知道自己有多棒，我們只需要每天證明這點。」

約維奇強調，雖失去波格丹諾維奇，塞爾維亞仍是很好的團隊，「我們也知道該怎麼做。」

塞爾維亞已經晉級16強，分組最終戰將和同為不敗的土耳其隊交手，塞爾維亞總教練佩西奇（Svetislav Pesic）認為對手可能是「史上最強土耳其隊」，勢必會做好準備。

延伸閱讀

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 約柯奇、唐西奇、字母哥頂尖對決

歐錦賽／約柯奇狂轟39分破紀錄 塞爾維亞隊友讚嘆：難以置信

歐錦賽／如何限制「地表最強」約柯奇？波爾辛吉斯：不可能

歐錦賽／約柯奇雙十領軍！塞爾維亞奪2連勝 波格丹諾維奇傷退

相關新聞

歐錦賽／斯洛維尼亞也採用湖人戰術 促成瘦身唐西奇大殺四方

效力洛杉磯湖人的唐西奇（Luka Doncic），在歐錦賽小組賽前3場比賽中，場均攻下33.0分9.7助攻7.3籃板3.3抄截，幾乎無人能擋。湖人助理教練吉恩（Greg St. Jean）同時也是斯洛

歐錦賽／為波格丹諾維奇而戰 約維奇：塞爾維亞仍是冠軍熱門

塞爾維亞隊雖少了腿傷的隊長波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），歐錦賽拚冠增添變數，至少分組賽仍打得順手，...

歐錦賽／只拿6分！塞爾維亞大勝22分 約柯奇難得輕鬆隨音樂搖擺

歷經前一場短短休息後奮戰32分鐘、狂砍39分10籃板4助攻3抄截，率領塞爾維亞力退拉脫維亞之後，今天面對戰力較弱的捷克，「地表最強中鋒」約柯奇（Nikola Jokic）寫意出賽18分鐘，僅得6分7籃

NBA／爆料樂透新秀練投屢遲到 退役射手米勒：他已遭淘汰

前NBA射手米勒（Mike Miller）2017年在金塊隊退役後，近年一度轉任教練最終也回歸家庭生活，不過近日在錄製網...

NBA／如果喬丹跨越時空打當今比賽？快艇教頭直言：場均能轟45分

NBA球迷之間長年熱議的一個問題再度被掀起：「如果喬丹（Michael Jordan）活躍在現今NBA，他能場均幾分？」對此，現任洛杉磯快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）毫不猶豫給出答案。

NBA／完成幼時未竟之夢 小裴頓成立職業滑板聯盟、年底選秀

前勇士隊後衛小裴頓（Gary Payton II）在今年夏天結束與球隊的合約後，仍未決定下個落腳處，不過他今天也先為自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。