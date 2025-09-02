歐錦賽／只拿6分！塞爾維亞大勝22分 約柯奇難得輕鬆隨音樂搖擺

歷經前一場短短休息後奮戰32分鐘、狂砍39分10籃板4助攻3抄截，率領塞爾維亞力退拉脫維亞之後，今天面對戰力較弱的捷克，「地表最強中鋒」約柯奇（Nikola Jokic）寫意出賽18分鐘，僅得6分7籃板4助攻就樂得休息，只因球隊最終是以82比60輕鬆拿下4連勝，順便也把對手淘汰出局

在擁有絕對禁區優勢情況下，塞爾維亞首節就打出27比5的巨大比分差，幾乎提前宣告比賽結束。眼見隊友打得愉快，比分大幅拉開，約柯奇整個第四節垃圾時間也在板凳席隨著音樂搖擺，狀態十分愜意自在。

Nikola Jokic singing Pitbull's 'Don't Stop the Party' on the bench 🤣🎤



(via @EuroBasket)



pic.twitter.com/MSjVf1iaC0 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年9月1日

不過也是約柯奇實在太不在意個人數據，此戰過後他場均得分從24.3分掉到了場均19.8分，得分排行榜也從第5名跌至第10；但這些對比爭取歐錦賽隊史首金來說，只能說輕如鴻毛的道路上。

特別是塞爾維亞已經失去了傷退的核心悍將波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），進入殘酷的16強淘汰賽，球隊顯然也希望讓約柯奇好好調養生息，養精蓄銳。畢竟在2022年歐錦賽中，塞爾維亞小組賽強勢取得5勝0敗，卻在16強賽爆冷輸給義大利，無緣晉級；約柯奇該場比賽獨拿32分13籃板4助攻2抄截，而這一次他應該不希望類似的憾事重演。

塞爾維亞本屆歐錦賽的小組賽最後一戰將面對同樣不敗之身的土耳其，約柯奇也要面臨效力火箭的土耳其一哥森根（Alperen Sengun）強力挑戰；這場比賽的勝負也將決定誰會取得A組龍頭寶座。

NIKOLA JOKIĆ ARE YOU JOKING 🤯🤯🤯



Just minutes into Serbia's Eurobasket opener! pic.twitter.com/e52CsT94e6 — NBA (@NBA) 2025年8月27日

「這可能是有史以來最強的土耳其，」塞爾維亞總教練佩西奇（Svetislav Pesic）對於強敵不敢大意，「他們打得非常好。我看了他們的幾場比賽，節奏很棒，傳球也很積極，森根在本屆歐錦賽表現出色。他內外線都能打，能突能投，能傳能策應，所以我們必須想辦法限制他。」

另一方面，在失去波格丹諾維奇之後，效力熱火的前鋒約維奇（Nikola Jovic）角色將更為重要；他在接受採訪時也暢談與約柯奇搭檔的真實體驗。

「整個夏天與約柯奇一同訓練和比賽是一次寶貴的經歷。我從他身上學到了很多，無論是進攻端還是防守端，和他一起打球很輕鬆。他是世界上最棒的球員，很清楚自己該做什麼。只要你在正確的時間出現在正確的位置，他就一定能把球傳給你。能和他搭檔真的很輕鬆。」約維奇說。