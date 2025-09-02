NBA／爆料樂透新秀練投屢遲到 退役射手米勒：他已遭淘汰

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

前NBA射手米勒（Mike Miller）2017年在金塊隊退役後，近年一度轉任教練最終也回歸家庭生活，不過近日在錄製網路節目時，他卻爆料球員生涯晚期於金塊時，曾被球團要求指導一名樂透新秀投籃技巧，但對方連續3次都遲到，氣得打電話向球隊告狀。

曾兩度拿下NBA總冠軍，並在2006年奪下年度第六人獎的米勒，在2015至2017年效力金塊後決定高掛球鞋，儘管近年曾轉任大學助教與高中教練，並帶領兩個兒子就讀的休士頓高中奪下AAA級州冠軍，但近年他則是回歸家庭生活，並與前熱火隊友海斯倫（Udonis Haslem）開了網路節目大聊球員生涯。

近日米勒也在節目上爆料，在效力金塊時期，曾被球團要求指導一名樂透新秀投籃技巧，但對方卻連續三次都遲到，讓米勒感到相當不滿，「球團管理階層聯繫我希望我幫忙，我也覺得沒有什麼問題，於是就打電話給他，跟他說我明天會9點到，結果他9點15分才到。」

米勒坦言，起初對於這件事並沒有太過在意，但第二次對方9點30分才到，第3次更是9點45分才抵達球場，讓米勒氣得打電話給跟金塊老闆投訴，表示自己不幹了，「這是發生在我職業生涯晚期的時候，但我絕不會透露這小伙子的名字，他是一名樂透新秀，也已經被聯盟淘汰。」

雖然米勒不願意提起該名球員名字，不過網友也根據當年金塊選秀名單和米勒所描述的球員特色，推敲出米勒口中的球員可能是2015年在首輪第7順位被金塊選入的穆迪耶（Emmanuel Mudiay）。

在高中時期就名滿全美的穆迪耶，雖然一度獲得堪薩斯、亞利桑那大學等名校招募，不過他選擇前往CBA效力廣東華南虎後，再回到NBA參與選秀，不過其投射能力不足以及練球不積極也讓他的選秀身價一度下滑，最終在2015年首輪第5順位被金塊選入，不過僅在NBA效力6個賽季就遭到淘汰，並轉往波多黎各聯賽發展。

