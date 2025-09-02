歐錦賽／斯洛維尼亞也採用湖人戰術 促成瘦身唐西奇大殺四方

效力洛杉磯湖人的唐西奇（Luka Doncic），在歐錦賽小組賽前3場比賽中，場均攻下33.0分9.7助攻7.3籃板3.3抄截，幾乎無人能擋。湖人助理教練吉恩（Greg St. Jean）同時也是斯洛維尼亞隊的助理教練，他透露，球隊在戰術設計上，借鑑了部分湖人隊的進攻系統，以促使唐西奇在FIBA賽場上更加致命。

「我們的確引進了一些湖人的戰術，」吉恩表示，「總教練塞庫利奇（Aleksander Sekulić）是一位非常優秀的教練，對唐西奇非常了解，也早有一套成功的系統。2022年我們就有合作的關係，也討論過如何更有效地運用唐西奇。這次我們把籃球頭腦集結在一起，將湖人與國家隊的元素融合，打造出一套有競爭力的打法。」

吉恩也指出，這種戰術交流是雙向的，他自己也從歐錦賽中學到不少。「我們看到很多值得筆記的戰術細節，有些對手的打法，甚至我們自己的戰術，都可能未來應用在湖人身上。有時我會想：『這是我們在NBA沒見過的，我們可以試試看。』這裡的教練與球員水準都很高，我也在努力學習。」

有了湖人教練團的加入，也讓唐西奇在國家隊的過渡更為順利。「有熟悉的面孔陪伴，能讓轉換更順暢，無論是語言還是戰術術語，這樣的連結對他與我們都有幫助，」吉恩說道，「不過唐西奇自己怎麼想就不得而知了。但我認為這是很成功的合作。」

此外，湖人對唐西奇夏天的體態改造也十分滿意。據先前報導，他在整個夏季訓練期間減重超過14公斤，身形明顯精實不少。

「我們真的非常興奮，他這個夏天付出了巨大努力，」吉恩表示，「他狀態極佳，這只是邁向正確方向的一步。我知道他對新賽季很期待，我們也是。但在此之前，他還有代表國家完成的任務。」

斯洛維尼亞男籃在今年歐錦賽步步驚心，開賽後分別敗給地主波蘭與強敵法國，靠著唐西奇大發神威才擊敗比利時，才得以勝場開胡。能否挺進16強淘汰賽，形勢仍相當艱難。