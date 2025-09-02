NBA／如果喬丹跨越時空打當今比賽？快艇教頭直言：場均能轟45分

NBA球迷之間長年熱議的一個問題再度被掀起：「如果喬丹（Michael Jordan）活躍在現今NBA，他能場均幾分？」對此，現任洛杉磯快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）毫不猶豫給出答案。

「他能場均轟下45分，」泰隆魯直言不諱地說，「現在這聯盟你不能碰人，一碰就是犯規。而你擁有世界上最強的球員，他有過場均超過37分的賽季表現，所以再多加8分剛剛好。你不能碰他，一碰就是兩罰。」

泰隆魯進一步分析，現今聯盟的防守規則與尺度，尤其是手部接觸防守（Hand - Check）早已被禁止，加上整體比賽身體碰撞的強度下降，正是喬丹能大殺四方的理想條件。

「現在防守大多是區域聯防，以前還有非法防守的限制。雖然有些差異，但我完全不覺得他無法打出場均45分的成績。」泰隆魯強調，「以他的籃球智商來說，在這個時代他面對防守者有著絕對優勢。」

儘管不少球迷與評論者對此看法持保留態度，但泰隆魯的意見並非空穴來風。他不僅曾與喬丹在巫師隊並肩作戰，更曾在2016年率領克里夫蘭騎士奪冠，擔任詹姆斯（LeBron James）的總教練，可謂閱歷豐富、見證過不同時代的籃球巨星。

事實上，喬丹在那個以激烈對抗與防守著稱的年代已是不可阻擋的存在，15年生涯場均拿下30.1分6.2籃板5.3助攻，投籃命中率達49.7％。2003年退休時，他已經手握6屆總冠軍、5屆年度MVP、6次FMVP、10次得分王與14度入選明星賽。

喬丹單季最高得分出現在1986-87年賽季，場均可以轟下37.1分5.2籃板4.6助攻，這是自60年代的張伯倫（Wilt Chamberlain）以來，聯盟單季最高場均得分紀錄，即使是在現今得分飆漲的年代，依然無人能及。

不少人更認為以喬丹高效率的中距離出手和突破禁區的巨大破壞力，搭配高罰球命中率，若再增添三分球出手次數，其進攻威力將更進一步釋放，包括罰球次數可能都要倍數增長。

值得注意的是，泰隆魯並非唯一持此看法的人，前教頭范甘迪（Jeff Van Gundy）、卡爾（George Karl）與球評布魯薩德（Chris Broussard）都曾表示，喬丹若生於今日賽場，至少能場均40分以上。

喬丹曾在自傳中自信地表示，場均32分對他來說不算太難，等於一節只要得8分就好。而他也多次在季後賽的系列賽中繳出場均超過40分的表現，包含1993年總冠軍賽，喬丹6戰場均41分，以及1988年對騎士和1992年對熱火的系列賽，喬丹場均都超過45分

雖然我們永遠無法親眼見證這一切是否實現，但能讓全世界不斷討論這個假設本身，就足已證明「籃球之神」的偉大、與其進攻能力的莫測高深。