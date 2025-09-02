NBA／完成幼時未竟之夢 小裴頓成立職業滑板聯盟、年底選秀

前勇士隊後衛小裴頓（Gary Payton II）在今年夏天結束與球隊的合約後，仍未決定下個落腳處，不過他今天也先為自己正在組建的職業滑板聯盟進行宣傳，並透露自己從小就想要成為一名滑板選手。

滑板運動在過去兩屆奧運會列入正式比賽項目，從過去的街頭走上競技運動賽場，而小裴頓也與合作夥伴決定共同創立職業滑板聯盟，並於明年夏天在加州展開10場比賽的賽季，目前聯盟共計有6支男女混合隊伍組成，小裴頓也希望透過這個聯盟培養更多人站上奧運舞台，並且全年都能受到關注。

談到成立職業滑板聯盟的初衷，小裴頓坦言自己從小就夢想著當一名滑板運動員，「我們家附近的滑板公園就在籃球場旁邊，我和我的朋友在那邊滑板，當他們在玩滑板時，我也會到旁邊投投籃。我總是在想為什麼滑板運動沒有像是NFL、NBA或是NHL這樣的職業聯盟呢？所以我們希望能夠改變滑板運動和比賽。」

小裴頓目前將擔任聯盟VIP關係總監，並將成為六支隊伍其中一隊的老闆，每支隊伍將由3名男性與3名女性，另外加上替補隊員和教練組成，且男女運動將獲得相同的酬勞，目前該聯盟已經與18名球員簽訂非獨家合約，其中包括東京奧運銀得牌主霍夫勒（Kelvin Hoefler）。

小裴頓也透露，聯盟預計在今年底於洛杉磯選秀前再簽下18名運動員，選秀會中的狀元將獲得6位數美元的薪資，且聯盟將會運動員支付薪水和獎金，並分享聯盟商品銷售收入，而不像是其他滑板競賽透過比賽成績來決定獎金。

小裴頓說：「我希望滑板選手能夠得到重視，並為他們爭取到合適的贊助，這樣他們就能夠照顧好自己的身體，也能照顧好家人。如果我們能夠因此改變比賽的文化，那就算是一場勝利。」