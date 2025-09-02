NBA／獨行俠禁區鋒線戰力深度傲人 湯普森自豪：全聯盟最強

獨行俠射手湯普森（Klay Thompson）雖然在加盟球隊的首季未能闖進季後賽，但他對球隊未來仍抱持高度樂觀。近日在節目《Showtime with Coop》中，他大讚獨行俠目前的鋒線深度，甚至直言是「全聯盟最強」。

「我認為，只要我們保持健康，我們擁有全NBA最好的鋒線組合，」湯普森說道，「我們在鋒線上的深度非常驚人，包括華盛頓（P.J. Washington）、佛雷格（Cooper Flagg）、葛佛（Daniel Gafford）、萊夫利（Dereck Lively II）與戴維斯（Anthony Davis）。加上得到像羅素（D'Angelo Russell）這樣的後場支援，我真的非常興奮。我從沒想過會來到達拉斯，但這段轉換的旅程非常棒。」

湯普森並非無的放矢，這組鋒線陣容確實具有強大實力，尤其是有戴維斯的加入，使得這條陣線具備爭冠級別。湯普森甚至表示，戴維斯是這個世代最出色的大前鋒。

「當他健康時，戴維斯可能是我們這一代最強的大前鋒，」湯普森直言，「你在湖人時期就可以近距離看到他的表現。他攻防兼備，不論是控球、阻攻還是跳投，他都能做得很好。」

戴維斯在2024-25賽季效力湖人與獨行俠期間，場均貢獻24.7分、11.6籃板、3.5助攻、1.2抄截與2.2阻攻。不過自從交易至獨行俠後，他僅出賽9場，健康狀況仍是最大變數。名嘴史密斯（Stephen A. Smith）曾表示，若戴維斯與厄文（Kyrie Irving）都能健康出賽，獨行俠將有實力爭冠。

狀元郎佛雷格天賦驚人。 路透通訊社

在中鋒位置方面，獨行俠擁有葛佛與萊夫利二世。葛佛上季繳出場均12.3分、6.8籃板、1.8阻攻的表現，自2024年從巫師交易來後表現穩定，也因此在休賽季獲得一紙3年5400萬美元的延長合約。

萊夫利二世則有場均8.7分、7.5籃板、1.6阻攻的成績，儘管受到傷病影響，未能在二年級賽季實現更大的進步，球團仍期待他在新賽季健康回歸。

前鋒端除了攻守戰力強大的戴維斯，還包括打法強悍的華盛頓與天賦優異的榜眼新秀佛雷格。

華盛頓場均14.7分、7.8籃板、2.3助攻、1.1抄截與1.1阻攻，據報導他即將與球隊完成4年9000萬美元的續約。華盛頓是在2024年從黃蜂交易而來，是當年交易大限前的關鍵補強。不過隨著狀元郎佛雷格的加入，他可能將退居替補。

年僅18歲的佛雷格被視為近年最全能的新人，夏季聯賽中場均攻下20.5分、5籃板、2.5助攻與1.5抄截。若能順利適應聯盟強度，將有望成為先發主力。

對獨行俠而言，即便佛雷格一時適應不佳，也有華盛頓作為保險，這般鋒線深度與靈活性，無疑是球隊在新賽季爭取佳績的重要基石。