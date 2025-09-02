NBA／力挺約柯奇「史上最強」 波特：他能連5年拿MVP
前丹佛金塊前鋒波特（Michael Porter Jr.）近日參與一場直播節目時，針對NBA史上最偉大球員（GOAT）話題發表看法，他毫不猶豫地將前隊友約柯奇（Nikola Jokic）推上榜首。
「我會選約柯奇，」波特在直播中表示，「原因是他有機會連續5年拿下MVP。你能說出還有哪位球員也能連5年拿MVP的嗎？」
波特的高度讚譽並不令人意外，約柯奇的生涯成就幾乎足以和歷史上偉大球星相提並論。這位來自塞爾維亞號稱當今「地表最強中鋒」已經拿下3座年度MVP（2021、2022、2024），在2023年和2025年的票選則是屈居第2；此外約柯奇更在2023年率領金塊奪下隊史首座總冠軍，毫無疑問獲選FMVP。
自2015年進入聯盟以來，約柯奇逐漸成為丹佛進攻體系的核心。他已經7度入選全明星賽，8度獲選年度最佳陣容（其中5次是第一隊），穩居聯盟頂尖球星行列。
根據生涯數據，約柯奇平均每場可繳出21.8分10.9籃板7.2助攻，投籃命中率高達56%，在2024-25年賽季更創下單季場均大三元的恐怖紀錄，展現其全能又高效的場上主宰力。更甚者，有網站指出約柯奇的進階數據如效率值與喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）巔峰時期相比，沒有落於下風。
