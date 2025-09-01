歐錦賽／以色列爆冷扳倒法國 前鋒砍將談下一戰：很高興不用對位拓荒者隊友

效力拓荒者的以色列前鋒悍將阿夫迪賈（Deni Avdija）在面對強權法國的比賽中大發神威，上場26分鐘，10投7中包含3記三分球，攻下23分8籃板2助攻5抄截，帶領球隊扭轉落後劣勢，搭配有效的區域防守在關鍵第四節掌控局面，以82比69爆冷拿下一場重要勝利。

這場勝利對於以色列邁向16強相當關鍵，下一場他們將迎戰比利時。對以色列一大利多的是，比利時陣中大將、同時也是效力拓荒者的前鋒卡瑪拉（Toumani Camara）並沒有參加這屆歐錦賽，對整體戰力影響不小。

對此，當阿夫迪賈（Deni Avdija）被問及是否對卡瑪拉缺席感到遺憾時，他打趣地表示自己「很高興不用對上他」。

「這問題滿有趣的，因為我不會為他的缺席感到遺憾，」阿夫迪賈笑著說，「他是很優秀的球員，若他上場對我來說可不輕鬆。我需要贏球，所以他不上場對我比較有利。但說實話，我當然也希望看到他能為國家隊出賽。」

「我不知道他背後的決定是什麼，我尊重他的選擇。若能和他在場上一較高下應該會很有趣。不過我們很快就會見面，所以沒什麼差啦，」阿夫迪賈補充道。

現年24歲的卡瑪拉在上季例行賽成績亮眼，場均攻下11.3分5.8籃板1.5抄截，防守端表現備受肯定，更獲選年度最佳防守第二隊。

阿夫迪賈在本屆歐錦賽表現火燙，前3戰場均攻下22分8.7籃板3助攻2.3抄截1.7阻攻，是球隊不可或缺的核心戰力。