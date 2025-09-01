快訊

抓到了！東京當街割喉「40歲韓女慘死」 30歲韓籍男羽田機場落網

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

東京街頭割喉慘案 40歲韓籍女不治身亡…上周才因感情糾紛報警

歐錦賽／以色列爆冷扳倒法國 前鋒砍將談下一戰：很高興不用對位拓荒者隊友

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
效力以色列的阿夫迪賈(左)慶幸不用對上拓荒者隊友卡瑪拉(右)。 美聯社
效力以色列的阿夫迪賈(左)慶幸不用對上拓荒者隊友卡瑪拉(右)。 美聯社

效力拓荒者的以色列前鋒悍將阿夫迪賈（Deni Avdija）在面對強權法國的比賽中大發神威，上場26分鐘，10投7中包含3記三分球，攻下23分8籃板2助攻5抄截，帶領球隊扭轉落後劣勢，搭配有效的區域防守在關鍵第四節掌控局面，以82比69爆冷拿下一場重要勝利。

這場勝利對於以色列邁向16強相當關鍵，下一場他們將迎戰比利時。對以色列一大利多的是，比利時陣中大將、同時也是效力拓荒者的前鋒卡瑪拉（Toumani Camara）並沒有參加這屆歐錦賽，對整體戰力影響不小。

對此，當阿夫迪賈（Deni Avdija）被問及是否對卡瑪拉缺席感到遺憾時，他打趣地表示自己「很高興不用對上他」。

「這問題滿有趣的，因為我不會為他的缺席感到遺憾，」阿夫迪賈笑著說，「他是很優秀的球員，若他上場對我來說可不輕鬆。我需要贏球，所以他不上場對我比較有利。但說實話，我當然也希望看到他能為國家隊出賽。」

「我不知道他背後的決定是什麼，我尊重他的選擇。若能和他在場上一較高下應該會很有趣。不過我們很快就會見面，所以沒什麼差啦，」阿夫迪賈補充道。

現年24歲的卡瑪拉在上季例行賽成績亮眼，場均攻下11.3分5.8籃板1.5抄截，防守端表現備受肯定，更獲選年度最佳防守第二隊。

阿夫迪賈在本屆歐錦賽表現火燙，前3戰場均攻下22分8.7籃板3助攻2.3抄截1.7阻攻，是球隊不可或缺的核心戰力。

相關新聞

歐錦賽／唐西奇飆大三元成史上第四人 斯洛維尼亞終於開胡

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）今年歐錦賽不斷寫下紀錄，先是前一場達成國際賽千分里程碑，分組第三戰碰比利時再繳...

歐錦賽／以色列爆冷扳倒法國 前鋒砍將談下一戰：很高興不用對位拓荒者隊友

效力拓荒者的以色列前鋒悍將阿夫迪賈（Deni Avdija）在面對強權法國的比賽中大發神威，上場26分鐘，10投7中包含3記三分球，攻下23分8籃板2助攻5抄截，帶領球隊扭轉落後劣勢，搭配有效的區域防

歐錦賽／熱火鋒線新悍將大爆發砍39分 打破義大利狀元郎紀錄

休賽季被交易到邁阿密熱火的義大利當家前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio），今天在小組賽對波士尼亞的比賽中火力全開，全場猛砍39分，率隊以96比79收下C組第2勝。 豐泰奇歐此役投2

美洲盃／NBA資歷老將關鍵外線穩軍心 美國隊力壓加拿大保銅牌

美洲盃四強賽慘遭巴西大逆轉的美國隊，在銅牌戰面對加拿大沒有再讓憾事重演，終場以90比85擊敗對手，保住一面銅牌，這是美國隊史上第10次在美洲盃站上頒獎台，包含7次奪冠、1次銀牌與2次銅牌。 美國

NBA／唐西奇《鬥陣特攻2》廣告看板太靠近主場館 傳獨行俠要求移開

自從將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送給洛杉磯湖人之後，達拉斯獨行俠似乎想把「舊愛」的關係徹底切除乾淨。 唐西奇近期擔任熱門電玩《鬥陣特攻2》的代言人，相關廣告看板出現在獨行俠主場美航

NBA／要讓安戴托昆波安心！公鹿端8800萬簽回「字母大哥」

為了留下「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），公鹿隊決定簽回過去貢獻度不高的「字母大哥」大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。