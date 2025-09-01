歐錦賽／熱火鋒線新悍將大爆發砍39分 打破義大利狀元郎紀錄

快訊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
義大利當家前鋒豐泰奇歐火力全開，全場猛砍39分。 路透社
休賽季被交易到邁阿密熱火的義大利當家前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio），今天在小組賽對波士尼亞的比賽中火力全開，全場猛砍39分，率隊以96比79收下C組第2勝。

豐泰奇歐此役投20中13，包括轟進7記三分球，另外拿下8籃板與3助攻，單場39分不僅刷新個人在國家隊的得分新高，更打破義大利球員在歐錦賽的單場得分紀錄，原紀錄為前NBA選秀狀元巴格亞尼（Andrea Bargnani）在2011年創下的36分。

比賽前兩節雙方互有領先，上半場義大利以44比40小幅領先。第三節比賽中，義大利主帥雖因兩次技術犯規遭驅逐出場，反而激發球隊士氣，單節打出28比21的攻勢奠定勝基。最終他們以17分差距大勝波士尼亞。

目前義大利與西班牙在C組皆取得2勝1敗戰績，並列第二，僅次於3連勝的希臘。義大利接下來將對決西班牙，將是爭奪小組第2名的關鍵戰役。

波士尼亞當家中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）拿下21分10籃板，不過仍無法阻止球隊吞下小組賽第2敗，接下來他們將迎戰強敵希臘，之後將與目前同為1勝2敗的喬治亞交手，勝負結果關係晉級命運。

