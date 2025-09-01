歐錦賽／熱火鋒線新悍將大爆發砍39分 打破義大利狀元郎紀錄
休賽季被交易到邁阿密熱火的義大利當家前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio），今天在小組賽對波士尼亞的比賽中火力全開，全場猛砍39分，率隊以96比79收下C組第2勝。
豐泰奇歐此役投20中13，包括轟進7記三分球，另外拿下8籃板與3助攻，單場39分不僅刷新個人在國家隊的得分新高，更打破義大利球員在歐錦賽的單場得分紀錄，原紀錄為前NBA選秀狀元巴格亞尼（Andrea Bargnani）在2011年創下的36分。
比賽前兩節雙方互有領先，上半場義大利以44比40小幅領先。第三節比賽中，義大利主帥雖因兩次技術犯規遭驅逐出場，反而激發球隊士氣，單節打出28比21的攻勢奠定勝基。最終他們以17分差距大勝波士尼亞。
目前義大利與西班牙在C組皆取得2勝1敗戰績，並列第二，僅次於3連勝的希臘。義大利接下來將對決西班牙，將是爭奪小組第2名的關鍵戰役。
波士尼亞當家中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）拿下21分10籃板，不過仍無法阻止球隊吞下小組賽第2敗，接下來他們將迎戰強敵希臘，之後將與目前同為1勝2敗的喬治亞交手，勝負結果關係晉級命運。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言