NBA／唐西奇《鬥陣特攻2》廣告看板太靠近主場館 傳獨行俠要求移開
自從將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送給洛杉磯湖人之後，達拉斯獨行俠似乎想把「舊愛」的關係徹底切除乾淨。
唐西奇近期擔任熱門電玩《鬥陣特攻2》的代言人，相關廣告看板出現在獨行俠主場美航中心（American Airlines Center）周邊，傳出球團立即向廣告商要求將看板移除或是遷離到更遠的位置。
根據《達拉斯晨報》報導，唐西奇的看板原本設在「諾維茨基大道（Nowitzki Way）」，距離球場僅數步之遙，背景甚至還包括傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）雕像所在的建築牆面。電子看板上大大印著唐西奇的臉龐，配上一句標語：「牛仔永不死（Cowboys Never Die）」。
不過針對這樣的說法，獨行俠方面作出澄清，表示要求移除廣告並非出自球隊老闆或領導高層，但此舉被視為球隊持續與唐西奇切割的象徵。
唐西奇可以說是《鬥陣特攻》的資深玩家，曾在北美排名前500。此次《鬥陣特攻2》與他合作推出的「Play Like Luka」活動，玩家可獲得與他相關的遊戲道具，包括「77號」戰利品箱、金色籃球造型武器吊飾、專屬塗鴉與稱號「神射手77」。另外，還推出三款球場主題造型：卡西迪的「後仰球迷」、路西歐的「Luka Dunkcic」、以及札莉亞的「灌籃女戰士」。
唐西奇也在聲明中表示：「大家都知道我在球場上的競爭精神，但你們可能不知道我在《鬥陣特攻》中也一樣拼命。我非常喜歡這款遊戲，能參與其中讓其他玩家與我一起感受樂趣，這對我來說很特別。」
相對於獨行俠逐漸抹除與唐西奇的連結，如願獲得未來門面的湖人可說是將「七七寶貝」牢牢捧在手心上。除了奉上一紙3年1億6500萬美元的延長合約，近日球團高層更特地前往歐洲，探視正在征戰歐錦賽的唐西奇，展現對他參與國際賽事的全力支持之意。
