快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任！遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

聽新聞
0:00 / 0:00

美洲盃／NBA資歷老將關鍵外線穩軍心 美國隊力壓加拿大保銅牌

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
具多年NBA資歷的老將加洛威最終協助美國隊獲得美洲盃銅牌。 路透社
具多年NBA資歷的老將加洛威最終協助美國隊獲得美洲盃銅牌。 路透社

美洲盃四強賽慘遭巴西大逆轉的美國隊，在銅牌戰面對加拿大沒有再讓憾事重演，終場以90比85擊敗對手，保住一面銅牌，這是美國隊史上第10次在美洲盃站上頒獎台，包含7次奪冠、1次銀牌與2次銅牌。

美國隊自首節剩下6分鐘起掌控比數，整場比賽領先時間達33分鐘，雖屢遭加拿大反撲，仍成功守住勝果。

此役，美國隊延續對加拿大的壓制態勢，過去11次交手中拿下10勝，加拿大上一次擊敗美國已是2005年以92比76獲勝。而在2022年巴西舉辦的美洲盃，美國隊同樣在季軍戰中擊敗加拿大，獲得銅牌。

史馬特（Javonte Smart）與卡瓦諾（Tyler Cavanaugh）各攻下21分，替補出場的拉姆西（Jahmi'us Ramsey）貢獻12分，加洛威（Langston Galloway）也有11分進帳。

第四節剩下4分53秒時，加洛威投進關鍵三分球，將領先擴大至11分，穩住美國隊局勢。當時加拿大才剛將17分落後縮小至8分，這記三分彈成為致勝關鍵。

加拿大陣中以坎貝格勒（Mfioundy Kanbegele）與卡爾（Marcus Carr）各得16分為最高，喬治（Kyshawn George）雖犯滿退場，仍貢獻14分。

美國隊此戰三分球27投12中，命中率達44%，全隊傳出25次助攻，葛蘭特（Jerian Grant）一人就貢獻7助攻。

賽後，卡瓦諾談到此次為國披戰袍的感受：「我不知道下次什麼時候還能代表國家出賽。輸給巴西後那晚難以入眠，但我不想帶著遺憾回家，所以今天全力以赴。雖然目標是金牌，但我為我們在這場比賽中的回應感到驕傲。」

金牌戰方面，巴西隊和阿根廷上演一場低比分大戰，最終巴西隊以55比47完成復仇，隊史第5次贏得美洲盃金牌。上一屆美洲盃，巴西隊是以2分之差飲恨不敵阿根廷。

相關新聞

歐錦賽／唐西奇飆大三元成史上第四人 斯洛維尼亞終於開胡

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）今年歐錦賽不斷寫下紀錄，先是前一場達成國際賽千分里程碑，分組第三戰碰比利時再繳...

美洲盃／NBA資歷老將關鍵外線穩軍心 美國隊力壓加拿大保銅牌

美洲盃四強賽慘遭巴西大逆轉的美國隊，在銅牌戰面對加拿大沒有再讓憾事重演，終場以90比85擊敗對手，保住一面銅牌，這是美國隊史上第10次在美洲盃站上頒獎台，包含7次奪冠、1次銀牌與2次銅牌。 美國

NBA／要讓安戴托昆波安心！公鹿端8800萬簽回「字母大哥」

為了留下「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），公鹿隊決定簽回過去貢獻度不高的「字母大哥」大...

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 約柯奇、唐西奇、字母哥頂尖對決

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

歐錦賽／球迷學猴子叫聲！施羅德怒控種族歧視 立陶宛籃協道歉

德國隊在歐錦賽的小組賽大勝立陶宛，但勝負之外卻發生用不當行為侵犯球員的種族歧視事件，導致雙方籃協都出面譴責，FIBA方面也迅速作出處理。 根據德國球星施羅德（Dennis Schroder）賽後

歐錦賽／波格丹諾維奇腿筋撕裂確定退賽 塞爾維亞爭冠蒙陰影

根據報導，塞爾維亞男籃隊長波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）已確定因傷提前結束2025年歐錦賽之旅，無緣帶領球隊征戰後續賽事。 波格丹諾維奇是在對戰葡萄牙一役中拉傷腿筋，賽後原先

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。