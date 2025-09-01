美洲盃／NBA資歷老將關鍵外線穩軍心 美國隊力壓加拿大保銅牌

美洲盃四強賽慘遭巴西大逆轉的美國隊，在銅牌戰面對加拿大沒有再讓憾事重演，終場以90比85擊敗對手，保住一面銅牌，這是美國隊史上第10次在美洲盃站上頒獎台，包含7次奪冠、1次銀牌與2次銅牌。

美國隊自首節剩下6分鐘起掌控比數，整場比賽領先時間達33分鐘，雖屢遭加拿大反撲，仍成功守住勝果。

此役，美國隊延續對加拿大的壓制態勢，過去11次交手中拿下10勝，加拿大上一次擊敗美國已是2005年以92比76獲勝。而在2022年巴西舉辦的美洲盃，美國隊同樣在季軍戰中擊敗加拿大，獲得銅牌。

史馬特（Javonte Smart）與卡瓦諾（Tyler Cavanaugh）各攻下21分，替補出場的拉姆西（Jahmi'us Ramsey）貢獻12分，加洛威（Langston Galloway）也有11分進帳。

第四節剩下4分53秒時，加洛威投進關鍵三分球，將領先擴大至11分，穩住美國隊局勢。當時加拿大才剛將17分落後縮小至8分，這記三分彈成為致勝關鍵。

加拿大陣中以坎貝格勒（Mfioundy Kanbegele）與卡爾（Marcus Carr）各得16分為最高，喬治（Kyshawn George）雖犯滿退場，仍貢獻14分。

美國隊此戰三分球27投12中，命中率達44%，全隊傳出25次助攻，葛蘭特（Jerian Grant）一人就貢獻7助攻。

賽後，卡瓦諾談到此次為國披戰袍的感受：「我不知道下次什麼時候還能代表國家出賽。輸給巴西後那晚難以入眠，但我不想帶著遺憾回家，所以今天全力以赴。雖然目標是金牌，但我為我們在這場比賽中的回應感到驕傲。」

金牌戰方面，巴西隊和阿根廷上演一場低比分大戰，最終巴西隊以55比47完成復仇，隊史第5次贏得美洲盃金牌。上一屆美洲盃，巴西隊是以2分之差飲恨不敵阿根廷。