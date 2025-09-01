NBA／要讓安戴托昆波安心！公鹿端8800萬簽回「字母大哥」
為了留下「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），公鹿隊決定簽回過去貢獻度不高的「字母大哥」大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo），比希臘怪物年長3歲的大哥和公鹿簽下一年290萬美元（約8800萬台幣）合約，新賽季將和弟弟再度聯手。
美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導大安戴托昆波重回公鹿消息，本人也透過社群證實回歸。
33歲的大安戴托昆波去年5月一次訓練中傷到阿基里斯腱，上個賽季都在養傷，因此也缺席巴黎奧運；受傷之前，大安戴托昆波2019到24年賽季都效力公鹿，最佳賽季是2021到22年球季，48場比賽場均貢獻3.6分、2.1籃板。
投身NBA前，大安戴托昆波曾在西班牙及希臘聯賽征戰。
公鹿上季經歷失敗賽季，季後賽首輪就出局，「字母哥」和球隊關係也出現變數，簽回「字母大哥」被視為留著安戴托昆波的手法。安戴托昆波生涯12個賽季都為公鹿效力，2021年更助隊奪冠。
目前兩兄弟都在歐錦賽為希臘效力，助隊打出分組賽3連勝佳績；安戴托昆波歐錦賽場均貢獻29分、7.5籃板，哥哥3.3分；而27歲的「字母小弟」小安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）也披上國家隊戰袍，不過場均只有0.7分。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言