聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波(右)與哥哥又能繼續並肩作戰。 路透社
安戴托昆波(右)與哥哥又能繼續並肩作戰。 路透社

為了留下「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），公鹿隊決定簽回過去貢獻度不高的「字母大哥」大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo），比希臘怪物年長3歲的大哥和公鹿簽下一年290萬美元（約8800萬台幣）合約，新賽季將和弟弟再度聯手。

美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導大安戴托昆波重回公鹿消息，本人也透過社群證實回歸。

33歲的大安戴托昆波去年5月一次訓練中傷到阿基里斯腱，上個賽季都在養傷，因此也缺席巴黎奧運；受傷之前，大安戴托昆波2019到24年賽季都效力公鹿，最佳賽季是2021到22年球季，48場比賽場均貢獻3.6分、2.1籃板。

投身NBA前，大安戴托昆波曾在西班牙及希臘聯賽征戰。

安戴托昆波兄弟正在歐錦賽奮戰。 路透社
安戴托昆波兄弟正在歐錦賽奮戰。 路透社

公鹿上季經歷失敗賽季，季後賽首輪就出局，「字母哥」和球隊關係也出現變數，簽回「字母大哥」被視為留著安戴托昆波的手法。安戴托昆波生涯12個賽季都為公鹿效力，2021年更助隊奪冠。

目前兩兄弟都在歐錦賽為希臘效力，助隊打出分組賽3連勝佳績；安戴托昆波歐錦賽場均貢獻29分、7.5籃板，哥哥3.3分；而27歲的「字母小弟」小安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）也披上國家隊戰袍，不過場均只有0.7分。

安戴托昆波家族兄弟情深。 美聯社
安戴托昆波家族兄弟情深。 美聯社

歐錦賽／唐西奇飆大三元成史上第四人 斯洛維尼亞終於開胡

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）今年歐錦賽不斷寫下紀錄，先是前一場達成國際賽千分里程碑，分組第三戰碰比利時再繳...

NBA／要讓安戴托昆波安心！公鹿端8800萬簽回「字母大哥」

為了留下「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），公鹿隊決定簽回過去貢獻度不高的「字母大哥」大...

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 約柯奇、唐西奇、字母哥頂尖對決

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

歐錦賽／球迷學猴子叫聲！施羅德怒控種族歧視 立陶宛籃協道歉

德國隊在歐錦賽的小組賽大勝立陶宛，但勝負之外卻發生用不當行為侵犯球員的種族歧視事件，導致雙方籃協都出面譴責，FIBA方面也迅速作出處理。 根據德國球星施羅德（Dennis Schroder）賽後

歐錦賽／波格丹諾維奇腿筋撕裂確定退賽 塞爾維亞爭冠蒙陰影

根據報導，塞爾維亞男籃隊長波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）已確定因傷提前結束2025年歐錦賽之旅，無緣帶領球隊征戰後續賽事。 波格丹諾維奇是在對戰葡萄牙一役中拉傷腿筋，賽後原先

NBA／林書豪締造「林來瘋」傳奇 亞裔球迷人氣巨星

TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王台裔球星林書豪今天宣布結束15年職業生涯。林書豪曾在NBA紐約尼克締造灰姑娘般的「林來...

