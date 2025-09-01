歐錦賽／唐西奇飆大三元成史上第四人 斯洛維尼亞終於開胡

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）今年歐錦賽不斷寫下紀錄，先是前一場達成國際賽千分里程碑，分組第三戰碰比利時再繳出「大三元」，除助斯洛維尼亞以86：69奪下首勝，且成為1995年後歐錦賽完成「大三元」的第四人，名留史冊。

斯洛維尼亞分組賽前2戰都吞敗，晉級拉警報，第三戰在唐西奇26分、11助攻、10籃板領軍下勝場終於開張，隊友穆里奇（Edo Muric）說：「他不斷打破紀錄，我始終相信他做得到，這對他來說就像辦公室裡尋常的一天。」

在NBA也是「大三元製造機」的唐西奇，2017年以18歲年紀獻出歐錦賽處女秀，當年就助隊登上冠軍王位，近年來不斷改寫新頁，這場比賽後也讓他成為21世紀歐錦賽最年輕完成400分、100助攻和100籃板的選手，以26歲又184天的年紀超過原紀錄保持人「法國小跑車」帕克（Tony Parker）2007年以25歲又12天締造的成績。

唐西奇成為在歐錦賽締造「大三元」的第四人，前三人分別是2022年波蘭的波尼特卡（Mateusz Ponitka）、2017年羅馬尼亞的曼達奇（Andrei Mandache），以及1995年克羅埃西亞的庫柯奇（Toni Kukoc）。1993年克羅埃西亞的弗蘭科維奇（Stojan Vrankovic）也曾締造「大三元」，但當時火鍋還沒列入正式數據，因此弗蘭科維奇的「大三元」沒能列入官方紀錄。