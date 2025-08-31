歐錦賽／球迷學猴子叫聲！施羅德怒控種族歧視 立陶宛籃協道歉

德國隊在歐錦賽的小組賽大勝立陶宛，但勝負之外卻發生用不當行為侵犯球員的種族歧視事件，導致雙方籃協都出面譴責，FIBA方面也迅速作出處理。

根據德國球星施羅德（Dennis Schroder）賽後受訪時表示，在中場休息時，部分立陶宛球迷對德國球員發出模仿猴子的叫聲，帶有明顯種族歧視意圖。「這是我無法接受的，」施羅德受訪時表示，「這世界不應再有種族主義，那些聲音讓我非常失望。」

施羅德也指出，這並非足球場上才會出現的現象，「我看到過小儒尼奧（Vinicius Junior）在足球場遭受種族歧視，但這是我首次在籃球場遇到這樣的事，而且還是來自立陶宛的球迷，真的很難過。」

賽後，立陶宛籃球協會第一時間向德國隊致歉，並證實已迅速辨認出涉事球迷，並立即將其驅離場館。協會主席巴爾丘納斯（Mindaugas Balciunas）表示：「這種行為完全無法接受，不僅傷害了運動員，也損害立陶宛在國際籃壇的形象。」

德國籃協主席魏斯（Ingo Weiss）也發表聲明表示：「我們無法容忍這種行為。籃球是一項多元、包容、開放的運動，我們完全支持施羅德，理解他的震驚，也將督促主辦方避免此類事件再次發生。」

FIBA國際籃總則於事件發生後立即調閱監視畫面，鎖定涉事觀眾，並對其實施禁賽，禁止其參與本屆歐錦賽任何場次。FIBA並強調：「我們堅決譴責任何形式的仇恨言論、歧視行為與種族主義，創造包容、安全的賽場環境，是我們的核心價值。」

目前，相關資料也已轉交給當地執法單位展開進一步調查。FIBA並將與立陶宛籃球代表團合作，加強未來賽事的防範機制，防止類似事件重演。