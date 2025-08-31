快訊

家人哭泣悲痛不已！中壢民宅大火釀5死 相驗結果都是這原因致死

聽新聞
0:00 / 0:00

歐錦賽／球迷學猴子叫聲！施羅德怒控種族歧視 立陶宛籃協道歉

聯合新聞網／ 綜合外電報導
施羅德率領德國隊挺進歐錦賽16強。 路透社
施羅德率領德國隊挺進歐錦賽16強。 路透社

德國隊在歐錦賽的小組賽大勝立陶宛，但勝負之外卻發生用不當行為侵犯球員的種族歧視事件，導致雙方籃協都出面譴責，FIBA方面也迅速作出處理。

根據德國球星施羅德（Dennis Schroder）賽後受訪時表示，在中場休息時，部分立陶宛球迷對德國球員發出模仿猴子的叫聲，帶有明顯種族歧視意圖。「這是我無法接受的，」施羅德受訪時表示，「這世界不應再有種族主義，那些聲音讓我非常失望。」

施羅德也指出，這並非足球場上才會出現的現象，「我看到過小儒尼奧（Vinicius Junior）在足球場遭受種族歧視，但這是我首次在籃球場遇到這樣的事，而且還是來自立陶宛的球迷，真的很難過。」

賽後，立陶宛籃球協會第一時間向德國隊致歉，並證實已迅速辨認出涉事球迷，並立即將其驅離場館。協會主席巴爾丘納斯（Mindaugas Balciunas）表示：「這種行為完全無法接受，不僅傷害了運動員，也損害立陶宛在國際籃壇的形象。」

德國籃協主席魏斯（Ingo Weiss）也發表聲明表示：「我們無法容忍這種行為。籃球是一項多元、包容、開放的運動，我們完全支持施羅德，理解他的震驚，也將督促主辦方避免此類事件再次發生。」

FIBA國際籃總則於事件發生後立即調閱監視畫面，鎖定涉事觀眾，並對其實施禁賽，禁止其參與本屆歐錦賽任何場次。FIBA並強調：「我們堅決譴責任何形式的仇恨言論、歧視行為與種族主義，創造包容、安全的賽場環境，是我們的核心價值。」

目前，相關資料也已轉交給當地執法單位展開進一步調查。FIBA並將與立陶宛籃球代表團合作，加強未來賽事的防範機制，防止類似事件重演。

相關新聞

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

剛過37歲生日的「哈佛小子」林書豪今天早上宣布結束15年職業球員生涯，昔日「林來瘋」時期影片再度被重溫，美國《ESPN》...

美洲盃／領先20分慘遭巴西大逆轉 美國隊四強戰崩盤冠軍夢碎

2025年FIBA美洲盃四強賽，巴西隊在第四節打出近乎完美的表現，從第三節一度落後20分的巨大劣勢之下演出驚天逆轉秀，最終以92比77氣走美國隊，成功挺進冠軍戰，也報了小組賽落敗的一箭之仇。 巴

歐錦賽／球迷學猴子叫聲！施羅德怒控種族歧視 立陶宛籃協道歉

德國隊在歐錦賽的小組賽大勝立陶宛，但勝負之外卻發生用不當行為侵犯球員的種族歧視事件，導致雙方籃協都出面譴責，FIBA方面也迅速作出處理。 根據德國球星施羅德（Dennis Schroder）賽後

歐錦賽／波格丹諾維奇腿筋撕裂確定退賽 塞爾維亞爭冠蒙陰影

根據報導，塞爾維亞男籃隊長波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）已確定因傷提前結束2025年歐錦賽之旅，無緣帶領球隊征戰後續賽事。 波格丹諾維奇是在對戰葡萄牙一役中拉傷腿筋，賽後原先

NBA／林書豪締造「林來瘋」傳奇 亞裔球迷人氣巨星

TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王台裔球星林書豪今天宣布結束15年職業生涯。林書豪曾在NBA紐約尼克締造灰姑娘般的「林來...

影／「哈佛小子」林書豪要退休了 彰化老家親友不捨

新北國王球星林書豪今天宣布退休，讓體壇震驚，這位曾在NBA掀起「林來瘋」熱潮的「哈佛小子」，父親老家在彰化縣北斗鎮，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。