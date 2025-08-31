快訊

歐錦賽／波格丹諾維奇腿筋撕裂確定退賽 塞爾維亞爭冠蒙陰影

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波格丹諾維奇因傷提前結束歐錦賽之旅。 路透社
根據報導，塞爾維亞男籃隊長波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）已確定因傷提前結束2025年歐錦賽之旅，無緣帶領球隊征戰後續賽事。

波格丹諾維奇是在對戰葡萄牙一役中拉傷腿筋，賽後原先等待所屬NBA球隊洛杉磯快艇醫療團隊的進一步診斷。然而檢查結果顯示，其傷勢為腿筋撕裂，無法在本屆賽事中復出。

這位現年32歲的射手是塞爾維亞的精神領袖與核心球員，長年為國效力，累積豐富國際賽經歷。他曾奪得奧運銀牌與銅牌各一面、世界盃兩面銀牌，以及一面歐錦賽銀牌。

目前塞爾維亞在小組賽取得3連勝，順利晉級16強，有著約柯奇（Nikola Jokić）強大主宰力加持，塞爾維亞期盼能夠贏得隊史首面歐錦賽金牌，只是如今少了波格丹諾維奇的幫助，戰力方面勢必也會面臨一定程度的損傷。

