影／「哈佛小子」林書豪要退休了 彰化老家親友不捨

新北國王球星林書豪今天宣布退休，讓體壇震驚，這位曾在NBA掀起「林來瘋」熱潮的「哈佛小子」，父親老家在彰化縣北斗鎮，今天家鄉親友聽到他要退休，感到不捨，但也祝福他，希望他有機會能再回老家指導年輕球員。

37歲的林書豪宣布將結束長達15年的職業籃球生涯，當年他在美國NBA掀起「林來瘋」傳奇，也是NBA史上第二位哈佛大學畢業生，而他的父親林繼明老家在彰化北斗鎮，台大機械系畢業後到美國留學取得博士學位後，一家人定居美國，初期經濟並不寬裕，一家人最大的快樂就是林繼明陪著孩子在公園打籃球。

林書豪在NBA嶄露頭角後，也曾回台灣，掀起林書豪炫風。2023年林書豪來台先加入鋼鐵人，再轉戰新北國王隊，達成和弟弟林書緯一起打球的心願。

林書豪成為NBA球星時在美國掀起「林來瘋」熱潮 ，親友珍藏他的簽名照。圖／林清品提供

林書豪老家堂伯林清品拿出多年前林書豪回家鄉時，和大家的合照和林繼明所寫的書說，今早才聽到書豪要退休，會覺得不捨，球員生涯一定很辛苦，身上也可能都帶傷，林繼明也曾回家鄉送大家書，分享他怎麼栽培林書豪，親友都很歡迎他們再回老家玩，希望他退休後也能有機會回家鄉，甚至指導一下年輕球員。

北斗中寮里長陳傳富說，林書豪是中寮之光，先前有回北斗老祖厝，還來為大家簽名，送出好多簽名球，希望他退休後也能回北斗老家看看，他有自己的人生規劃，家鄉人都會祝福他。