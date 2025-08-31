NBA／林書豪締造「林來瘋」傳奇 亞裔球迷人氣巨星

TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王台裔球星林書豪今天宣布結束15年職業生涯。林書豪曾在NBA紐約尼克締造灰姑娘般的「林來瘋」傳奇，成為尤其是亞裔球迷心中的人氣巨星，退休消息引發國際媒體爭相報導。

根據NBA官網，林書豪擁有9年NBA經驗，生涯出賽480 場，場均攻下11.6分、4.3次助攻與1.1次抄截。2010年哈佛大學畢業後，他參加NBA選秀會但落選，隨後這位控球後衛從金州勇士隊展開職業生涯，新人球季出賽29場。不過，他在紐約尼克隊效力的第2個NBA球季才開始嶄露頭角。

林來瘋旋風席捲紐約，球迷紛紛穿上林書豪的17號球衣。 路透社

林書豪最為人津津樂道的是2012年2月初掀起為期11場的「林來瘋」（Linsanity）熱潮。2011-12球季，尼克開季進攻一團糟，來到2月時，3名控球後衛相繼因傷無法上場，總教練狄安東尼（Mike D'Antoni）決定給林書豪上場機會，因緣際會下創造林書豪的人生高光時刻。

「林來瘋」期間，他平均每場貢獻24.6分、9.2次助攻、4.1個籃板，帶領尼克打出9勝2負佳績，其中對洛杉磯湖人締造生涯單場新高38分。針對湖人超級巨星布萊恩（Kobe Bryant）賽前曾嘲諷他「這小子是誰？」，林書豪賽後對狄安東尼說「看來Kobe現在知道我的名字了」。

在紐約掀起的「林來瘋」席捲全球，時代雜誌還把林書豪登上最新一期亞洲版的封面人物。(取材自時代雜誌網站)

一年之內，林書豪從睡在隊友沙發的配角球員，變成兩度登上「運動畫刊」（Sports Illustrated）封面的風雲球星，並被「時代雜誌」（Time）評為2012年最具影響力的人物之一。

接下來他陸續效力過休士頓火箭、湖人、夏洛特黃蜂、布魯克林籃網、亞特蘭大老鷹以及多倫多暴龍，並於2019年隨暴龍奪得NBA總冠軍。

「林來瘋」(Linsanity)這個字席捲全球，有望成為2012年年度風雲字彙。圖為尼克隊球迷日前在身上貼出「林來瘋」的英文字樣。 路透社

雅虎體育（Yahoo Sport）報導，林書豪的職業生涯可謂獨一無二，他至今仍是尼克球迷與亞裔美國人社群的重要象徵。

他以亞裔球員的身分取得成功，讓籃球界開始反思，像他這樣具備才能的球員，即使最終只是成為一名表現穩定的替補後衛，為何會在選秀過程中完全被忽略，甚至在進入聯盟後的第一年也未受重視。

時任NBA總裁的史騰（David Stern）也坦言，林書豪落選可能與他的種族有關。

「紐約時報」（The New York Times）指出，林書豪曾效力過8支NBA球隊，也贏過一次總冠軍，但他最著名的，仍是在尼克隊的那段短暫「林來瘋」時光，當時他讓球迷與全美為之沸騰。

「林來瘋」受到全美媒體矚目，讓林書豪（左）24日在新秀挑戰賽開打前，也忍不住和隊友一起看時代雜誌對他的報導。 路透社

然而，這份名聲也帶來陰暗面。林書豪雖然鮮少談論「林來瘋」現象，但在川普總統稱COVID-19病毒為「中國病毒」後，他曾談論自己面對的種族歧視，以及作為NBA首位亞裔美國超級球星所必須克服的偏見。

林書豪2022年在HBO紀錄片「林來瘋傳奇」（38 atthe Garden）上映前接受紐約時報訪問時表示：「那是一場情感的龍捲風，因為真的發生了太多事情。我甚至不知道自己該有什麼感受。」

「林來瘋」十周年之際， HBO重新推出林書豪的紀錄片。(取自HBO推特) 趙元良

許多球迷在林書豪Instagram貼文下方留言獻上祝福，還說「永遠不會忘記林來瘋」、「感謝你帶給我們的一切！你是所有亞裔孩子的榜樣」。

林書豪結束15年職業生涯。(圖／新北國王提供)