歐錦賽／握手完還偷襲！法國後衛不講武德引爆衝突 親自向唐西奇道歉
唐西奇（Luka Doncic）在對強敵法國隊的比賽中雖然狂砍39分9助攻8籃板，但仍是以95比103敗北，小組賽苦吞2連敗。
不過這場比賽在最後階段卻是出現一段小插曲。終場前7.9秒，雙方戰局已定，球員在場上等著時間跑完，然而就在唐西奇與法國後衛法蘭西斯科（Sylvain Francisco）握手致意後，後者卻突然加速切入上籃得手。這一突如其來的行為，讓場邊氣氛瞬間緊繃，導致雙方球員一度爆發口角與肢體衝突。
雖然比賽結束後雙方都有冷靜下來，唐西奇與法蘭西斯科也最終握手言和，但這一球仍在賽後引發討論。特別是唐西奇，顯然對法蘭西斯科的行為感到錯愕也十分不滿。
「我們已經握手了，我原以為比賽就這樣結束了，」唐西奇向媒體表示，「我知道得失分差對於歐錦賽很重要，但我真的沒想到他還會去得分。」
對於這個被批評「不尊重比賽精神」的行為舉動，法蘭西斯科賽後也坦承自己處理不當，並親自向唐西奇道歉。
「我跟他說了對不起。當時我原本是去跟他握手，也想順勢上籃。我唯一後悔的是沒有先告訴他我還要進攻，我應該說『守一下吧』，因為我其實是為了得失分差而打那一球。」
「我跟他說了對不起，」弗朗西斯科對媒體說明當時情況，「我當下其實是邊握手邊往籃下走，我應該先跟他說『我要打』，而不是只握手，應該讓他知道我還會攻擊。」
他補充道：「你知道，得失分差在歐錦賽非常關鍵，所以那時我才會突然這樣做。這不是我平常會做的事情，但我會為自己的決定負責，然後繼續往前走。」
扣除這段插曲，法蘭西斯科在這場比賽表現可說是無懈可擊，全場15投9中包含12罰全中，攻下32分7籃板5助攻2抄截。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言