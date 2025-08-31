歐錦賽／握手完還偷襲！法國後衛不講武德引爆衝突 親自向唐西奇道歉

唐西奇（Luka Doncic）在對強敵法國隊的比賽中雖然狂砍39分9助攻8籃板，但仍是以95比103敗北，小組賽苦吞2連敗。

不過這場比賽在最後階段卻是出現一段小插曲。終場前7.9秒，雙方戰局已定，球員在場上等著時間跑完，然而就在唐西奇與法國後衛法蘭西斯科（Sylvain Francisco）握手致意後，後者卻突然加速切入上籃得手。這一突如其來的行為，讓場邊氣氛瞬間緊繃，導致雙方球員一度爆發口角與肢體衝突。

雖然比賽結束後雙方都有冷靜下來，唐西奇與法蘭西斯科也最終握手言和，但這一球仍在賽後引發討論。特別是唐西奇，顯然對法蘭西斯科的行為感到錯愕也十分不滿。

Absolutely disgraceful behavior by the French player Sylvain Francisco. France already won, he hugs Luka, Slovenia started to shake hands, and then he proceeds to lay it up. I’ve not seen anything like it. pic.twitter.com/Ha1D1fBbTW — SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) 2025年8月30日

「我們已經握手了，我原以為比賽就這樣結束了，」唐西奇向媒體表示，「我知道得失分差對於歐錦賽很重要，但我真的沒想到他還會去得分。」

對於這個被批評「不尊重比賽精神」的行為舉動，法蘭西斯科賽後也坦承自己處理不當，並親自向唐西奇道歉。

「我跟他說了對不起。當時我原本是去跟他握手，也想順勢上籃。我唯一後悔的是沒有先告訴他我還要進攻，我應該說『守一下吧』，因為我其實是為了得失分差而打那一球。」

「我跟他說了對不起，」弗朗西斯科對媒體說明當時情況，「我當下其實是邊握手邊往籃下走，我應該先跟他說『我要打』，而不是只握手，應該讓他知道我還會攻擊。」

他補充道：「你知道，得失分差在歐錦賽非常關鍵，所以那時我才會突然這樣做。這不是我平常會做的事情，但我會為自己的決定負責，然後繼續往前走。」

扣除這段插曲，法蘭西斯科在這場比賽表現可說是無懈可擊，全場15投9中包含12罰全中，攻下32分7籃板5助攻2抄截。