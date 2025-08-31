歐錦賽／約柯奇狂轟39分破紀錄 塞爾維亞隊友讚嘆：難以置信

塞爾維亞和拉脫維亞在沒有休息太多時間之下正面交鋒，但「地表最強中鋒」約柯奇（Nikola Jokic）依然展現MVP身手，全場26投15中包含8罰全中，狂砍39分10籃板4助攻，率領球隊以84比80力壓地主球隊；塞爾維亞在小組賽取得3連勝，確定進入16強淘汰賽。

約柯奇一口氣打破塞爾維亞隊史在歐錦賽的單場最高得分紀錄，也刷新自己在2022年所寫下的32分表現；約柯奇也是隊史首位在歐錦賽多次拿下至少30分的球員，先前只有特奧多西奇（Milos Teodosic）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）有過單場30分的表現。

「我已經不知道該怎麼形容了！」塞爾維亞後衛亞弗拉莫維奇（Aleksa Avramovic）在賽後受訪時直言，約柯奇的表現實在令人難以置信。

另一方面，約柯奇也成為過去30年來，僅有4位能在歐錦賽多次達成單場至少「30分10籃板」的球員。這份榮耀名單還包括諾維茨基（Dirk Nowitzki，5次）、加索（Pau Gasol，4次）與馬卡南（Lauri Markkanen，2次）。

「他是我們的領袖，」隊友彼得盧舍夫（Filip Petrusev）說，「看到他面對兩三個防守者仍能完成這些事情，讓全隊都受到激勵。這場勝利絕對是全隊齊心的成果。」

當約柯奇下場休息時，塞爾維亞難免出現類似丹佛金塊的情況，整體表現明顯失去節奏，但彼得盧舍夫對此並不擔憂。他表示：「我們都知道約柯奇的重要性，也會盡力幫助他。當他不在場上，我們其他人就要挺身而出，這是我們的責任。」

拉脫維亞兩大主力波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）此戰得到14分6籃板3阻攻，伯坦斯（Davis Bertans）16分10籃板。