歐錦賽／馬卡南率芬蘭暢快3連勝 直呼為國征戰「沒什麼比這更棒」

芬蘭一哥馬卡南（Lauri Markkanen）持續火燙表現，今天又攻下全場最高的26分，還抓下13籃板，繳出雙十數據，率領球隊以85比65痛宰蒙特內哥羅，小組賽獲得3連勝，強勢挺進16強淘汰賽。

效力猶他爵士的馬卡南上季可說是面臨一個掙扎的賽季，球隊戰績慘澹，自己也因傷只打了47場比賽，寫下生涯新低，對比如今在國家隊連戰皆捷的暢快感，馬卡南不諱言直呼：「沒什麼比這更棒的了」。他表示，為國出戰、站在主場球迷面前，這種感覺無可取代。

「真的太棒了，像我之前說的，為國家效力是最榮耀的事，能在家鄉球迷面前比賽更是夢想成真。前三場比賽要我求什麼？就是三連勝，這就是最好的開始。」馬卡南表示。

接下來，芬蘭將迎戰B組最具挑戰性的對手立陶宛與德國，這也是馬卡南的全新考驗，能否持續展現殺神模式，也將牽動著芬蘭能在歐錦賽走多遠。