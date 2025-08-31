快訊

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

原來沒吃夠蛋白質 健身教練改變三餐吃法驚覺整個人都變了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／外媒連發「林來瘋」落幕時刻 球迷不捨：林書豪是永遠的傳奇

聯合新聞網／ 綜合外電報導
林書豪掀起「林來瘋（Linsanity）」熱潮，將永遠留名籃球歷史長河。 美聯社
林書豪掀起「林來瘋（Linsanity）」熱潮，將永遠留名籃球歷史長河。 美聯社

新北國王球星林書豪今（31）日透過社群平台正式宣布退休，結束長達15年的職業籃球生涯。消息一出震撼籃壇，也引發國際媒體與全球球迷的熱烈回響。曾在NBA掀起「林來瘋（Linsanity）」風潮的他，如今正式向球場告別，令許多人不捨。

37歲的林書豪表示，決定與籃球道別，是他人生中「最艱難的決定」，並坦言自己已準備好迎接新階段的挑戰。他的退休聲明迅速登上國內外體育新聞版面，外媒紛紛以「林來瘋終於畫下句點」等標題報導這位亞裔籃球先鋒的謝幕時刻。

2012年，年僅24歲的林書豪登上時代雜誌亞洲版封面。圖／取自時代雜誌網站
2012年，年僅24歲的林書豪登上時代雜誌亞洲版封面。圖／取自時代雜誌網站

《Yahoo Sports》形容「林來瘋」是「為社群媒體量身打造的神話」，其影響力席捲全球，不僅是體壇佳話，更成為文化現象。《每日郵報》則回顧他在2011-12賽季為紐約尼克隊出戰的11場傳奇賽事，場均攻下23.9分與9.2次助攻，帶領球隊打出9勝2敗的佳績，一躍成為該季最大黑馬與話題人物。

包括《Bleacher Report》、等知名體育媒體與社群帳號也同步轉發林書豪退休消息，並致敬其傳奇歷程，稱他是「永遠的林來瘋」。

許多球迷湧入留言區表達感謝與敬意：「我永遠不會忘記那段林來瘋的日子，作為尼克迷，那是最美好的回憶」、「他不只是球員，更是一段經典時刻的象徵」、「從哈佛落選生，到在麥迪遜花園球場創造奇蹟，這就是努力不懈、準備與機會交會的最佳寫照。」

2012年「林來瘋」席捲NBA，尼克隊球迷在麥迪遜花園廣場看台上高舉林書豪照片。 美聯社
2012年「林來瘋」席捲NBA，尼克隊球迷在麥迪遜花園廣場看台上高舉林書豪照片。 美聯社

林書豪的故事，已經遠遠超越了得分與助攻這些統計數據，啟發無數人勇敢追夢。他雖然退役，卻永遠留名籃球歷史長河。

相關新聞

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

剛過37歲生日的「哈佛小子」林書豪今天早上宣布結束15年職業球員生涯，昔日「林來瘋」時期影片再度被重溫，美國《ESPN》...

美洲盃／領先20分慘遭巴西大逆轉 美國隊四強戰崩盤冠軍夢碎

2025年FIBA美洲盃四強賽，巴西隊在第四節打出近乎完美的表現，從第三節一度落後20分的巨大劣勢之下演出驚天逆轉秀，最終以92比77氣走美國隊，成功挺進冠軍戰，也報了小組賽落敗的一箭之仇。 巴

歐錦賽／唐西奇轟39分寫國家隊里程碑 斯洛維尼亞仍吞連敗

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）在歐洲錦標賽全面燃燒，今天第2戰碰法國隊狂轟39分、9助攻、8籃板，達成國家隊...

歐錦賽／馬卡南率芬蘭暢快3連勝 直呼為國征戰「沒什麼比這更棒」

芬蘭一哥馬卡南（Lauri Markkanen）持續火燙表現，今天又攻下全場最高的26分，還抓下13籃板，繳出雙十數據，率領球隊以85比65痛宰蒙特內哥羅，小組賽獲得3連勝，強勢挺進16強淘汰賽。

NBA／外媒連發「林來瘋」落幕時刻 球迷不捨：林書豪是永遠的傳奇

新北國王球星林書豪今（31）日透過社群平台正式宣布退休，結束長達15年的職業籃球生涯。消息一出震撼籃壇，也引發國際媒體與全球球迷的熱烈回響。曾在NBA掀起「林來瘋（Linsanity）」風潮的他，如今

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 約柯奇、唐西奇、字母哥頂尖對決

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。