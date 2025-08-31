聽新聞
NBA／外媒連發「林來瘋」落幕時刻 球迷不捨：林書豪是永遠的傳奇
新北國王球星林書豪今（31）日透過社群平台正式宣布退休，結束長達15年的職業籃球生涯。消息一出震撼籃壇，也引發國際媒體與全球球迷的熱烈回響。曾在NBA掀起「林來瘋（Linsanity）」風潮的他，如今正式向球場告別，令許多人不捨。
37歲的林書豪表示，決定與籃球道別，是他人生中「最艱難的決定」，並坦言自己已準備好迎接新階段的挑戰。他的退休聲明迅速登上國內外體育新聞版面，外媒紛紛以「林來瘋終於畫下句點」等標題報導這位亞裔籃球先鋒的謝幕時刻。
《Yahoo Sports》形容「林來瘋」是「為社群媒體量身打造的神話」，其影響力席捲全球，不僅是體壇佳話，更成為文化現象。《每日郵報》則回顧他在2011-12賽季為紐約尼克隊出戰的11場傳奇賽事，場均攻下23.9分與9.2次助攻，帶領球隊打出9勝2敗的佳績，一躍成為該季最大黑馬與話題人物。
包括《Bleacher Report》、等知名體育媒體與社群帳號也同步轉發林書豪退休消息，並致敬其傳奇歷程，稱他是「永遠的林來瘋」。
許多球迷湧入留言區表達感謝與敬意：「我永遠不會忘記那段林來瘋的日子，作為尼克迷，那是最美好的回憶」、「他不只是球員，更是一段經典時刻的象徵」、「從哈佛落選生，到在麥迪遜花園球場創造奇蹟，這就是努力不懈、準備與機會交會的最佳寫照。」
林書豪的故事，已經遠遠超越了得分與助攻這些統計數據，啟發無數人勇敢追夢。他雖然退役，卻永遠留名籃球歷史長河。
