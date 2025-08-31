籃球／兩天前才確定退役！林書豪下一步未定 時間先留給家人

台裔指標球星「哈佛小子」林書豪今天早上震撼宣布退休，經紀團隊透露是這兩天才確定高掛球鞋的決定，「目前還沒有確定下一步」，林書豪將把時間先留給家人。

林書豪在台所屬的啟程國際運動行銷表示，林書豪，每一場比賽都是全心全意的投入，不只是場上的拼戰，還包含無數的訓練、恢復，同時也犧牲陪伴家人的時間。身為一名職業籃球員，去年的賽季在一個完美的階段劃下句點，他也希望把最好的自己留給大家。

至於未來的人生方向與未來生涯規劃，啟程提到，林書豪將一切交託給上帝安排，目前會先專心陪伴家人，如未來有任何計劃，會再與大家分享。由衷感謝一路以來支持與鼓勵他的每一位朋友與球迷。

林書豪球員生涯最後一支代表隊伍是TPBL新北國王隊，國王總經理毛加恩11日TPBL新人選秀會時提到和林書豪的續約狀況笑回「去問他」；如今確定結束球員身份，國王球團也發出聲明感謝林書豪，至於是否要加入國王教練團，國王表示很珍惜林書豪對球隊的付出，一切以林書豪個人規劃為主。