NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
剛過37歲生日的「哈佛小子」林書豪今天早上宣布結束15年職業球員生涯，昔日「林來瘋」時期影片再度被重溫，美國《ESPN》社群也整理出一段精華，集結林書豪「準絕殺」暴龍隊，以及碰湖人隊時大轉身吃掉費雪（Derek Fisher）的畫面。

林書豪2010年投入NBA選秀會，雖落選但獲得勇士隊青睞，但在NBA沒有太多發揮機會，菜鳥年曾三度被下放到發展聯盟。2011年轉戰尼克隊，季初仍沒穩定上場時間，但2012年2月在球隊傷兵眾多下獲得出賽時間，2月5日替補碰籃網隊上陣36分鐘轟下25分、7助攻，助尼克止住敗場，接續更率隊拉出一波7連勝，締造「林來瘋」熱潮。

造成「林來瘋」炫風的「神蹟」之一，2012年2月15日碰暴龍的對決肯定要記上一筆，林書豪在兩隊87：87平手之際投進「準絕殺」三分彈，率隊90：87奪下6連勝；在此之前，尼克2月11日出戰「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）坐鎮的湖人隊，林書豪狂轟38分，讓布萊恩雖有34分、10籃板卻輸球，這一戰也是林書豪曾提到最喜歡的一戰。

當時布萊恩賽後被媒體詢問，是否要給剛進入聯盟的林書豪建議，還逼出「小飛俠」髒話，怒回：「他都得快40分，我能給甚麼建議！」

這場「林來瘋」的經典一幕還有林書豪面對「老漁夫」費雪時大轉身上籃得手，這段畫面也被《ESPN》用多角度和慢動作重現，加上準絕殺暴龍的，以及對巫師隊時的切入灌籃影片，向林書豪致敬及道別。

