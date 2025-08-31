湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）在歐洲錦標賽全面燃燒，今天第2戰碰法國隊狂轟39分、9助攻、8籃板，達成國家隊生涯1000分里程碑，但法國靠板凳深度演出逆轉勝，以103：95賞給斯洛維尼亞2連敗。

替補得分成為此戰分水嶺，唐西奇20罰19中轟下全場最高分，但弗朗西斯科（Sylvain Francisco）扮演板凳暴徒，獨拿32分帶出法國替補球員合拿78分，是斯洛維尼亞板凳分數整整3倍。

搶下這場12度互換領先的激戰勝利，弗朗西斯科說：「不可能每場都拿32分，但團隊讓一切成為可能。非常感謝隊友，很高興獲勝，我們必須持續前進。」法國目前2連勝，在D組和同樣戰績的波蘭並列領先，斯洛維尼亞吞下連敗後和冰島都未開張勝場。

26歲的唐西奇從2017年歐錦賽披上國家隊戰袍開始，連同奧運資格賽、東京奧運、世界盃，累積國家隊得分達到938分，今年歐錦賽首戰面對碰波蘭就轟下34分，今天只要再拿28分就能達到國家隊千分里程碑，可惜他雖轟下全場最高的39分，斯洛維尼亞勝場仍掛蛋。