美洲盃／領先20分慘遭巴西大逆轉 美國隊四強戰崩盤冠軍夢碎

2025年FIBA美洲盃四強賽，巴西隊在第四節打出近乎完美的表現，從第三節一度落後20分的巨大劣勢之下演出驚天逆轉秀，最終以92比77氣走美國隊，成功挺進冠軍戰，也報了小組賽落敗的一箭之仇。

巴西在末節打出34比9的猛烈攻勢，將比數完全翻盤，這場勝利也讓他們將在隊史第7度闖進美洲盃決賽，爭取隊史第5座冠軍，對手將是加拿大與阿根廷之間的勝方。

比賽上半場，美國掌控節奏並帶著氣勢進入下半場。巴西主力卡博克洛（Bruno Caboclo）在第三節僅1分半鐘就吞下第4犯被迫退場，美國趁勢將領先擴大至20分。不過巴西未放棄，在第三節尾聲將差距縮小至10分。

巴西隊上演瘋狂逆轉秀，強勢挺進冠軍賽。 法新社

進入第四節後，美國靠雷諾斯（Cam Reynolds）再度拉開比數至73比61。此時，卡博克洛重新登場並徹底扭轉戰局。他連續送出兩記火鍋、命中一記三分與兩次爆扣，帶動球隊強勢反撲。加上桑托斯（Yago Santos）與德保拉（Georginho De Paula）也有所貢獻，迪亞斯（Lucas Dias）與貝尼特（Vitor Benite）先後命中關鍵三分球，巴西打出驚人的31比4攻勢，一口氣擊潰美國隊。

巴西隊整個下半場狂砍54分，投籃命中率達55％，其中三分球12投7中，命中率更高達58％；另一方面，巴西也在快攻得分（12比5）與禁區得分（38比30）方面占盡上風。

雖然美國隊全場僅發生4次失誤，追平2003年以來美洲盃最低失誤紀錄，這也是他們自2007年來第3次達成此數字，然而整個下半場進攻卻是完全冰凍，投籃命中率跌到僅有30％，被巴西打了54比25的巨大分差，輸得毫不冤枉。

巴西陣中身高僅178公分的後衛桑托斯轟下25分、12助攻，卡博克洛第四節獨拿下11分全場貢獻20分9籃板2火鍋，兩人可說是逆轉關鍵人物。迪亞斯則繳出18分、13籃板與2阻攻的雙十成績，德保拉也有13分與7籃板進帳。

美國隊以老將加洛威（Langston Galloway）的22分為最高，包含第二節投進的5記三分球；史馬特（Javonte Smart）與葛蘭特（Jerian Grant）分別貢獻13分與11分。

這場勝利是巴西隊11次對戰美國中的第4勝，也是他們連續第2屆挺進美洲盃決賽。上一屆只拿到銅牌的美國隊，美洲盃歷史四強賽戰績變成7勝3敗，本屆雖然一度逃過小組賽淘汰的命運，但也也只能再拚一下銅牌。