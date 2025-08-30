NBA／「甜瓜」安東尼降臨台北參與GQ活動 暢談入選名人堂感想

今年入遭NBA籃球名人堂成員「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），於今天在台北出席《2025 GQ STYLE FEST 潮流文化祭》，並以活動大使身分重磅現身。這露曾是最強得分手之一的傳奇球星，一登場便以獨特的私服穿搭風格和強大氣場席捲全場，並在《互動能量場 Energy Zone》與粉絲近距離互動，展現其獨有的巨星魅力，將現場氣氛推向頂點。

安東尼的輝煌籃球生涯無庸置疑，他曾是10度入選NBA全明星、6度入選NBA年度最佳陣容的超級巨星。安東尼已確定入選2025年NBA籃球名人堂，此次來台，將這份榮耀與熱情與台灣粉絲一同分享，完美體現本次潮流文化祭「運動熱潮與潮流文化完美融合」的精神。

安東尼上次來台是2013年參加NBA台北賽，代表金塊隊出賽，有現場球迷也穿著他當年在金塊隊15號球衣，也有球迷則是穿著當年在尼克隊與林書豪隊友時期的球衣。

對於能入選籃球名人堂，他向現場球迷表示非常興奮，「像天堂一樣快樂」，也準備好講稿，要與家人共享榮耀。