NBA／勇士有意網羅波格登？卡在庫明加續約未定難進展

資深後衛波格登（Malcolm Brogdon）在本季自由球員市場持續吸引多隊關注，包含金州勇士、紐約尼克與明尼蘇達灰狼等隊，皆有意網羅這位經驗豐富的後場戰力。不過，受到各隊薪資空間與現有陣容調整的限制，波格登的最終動向仍是未知數。

根據知名記者費雪（Jake Fischer）報導，勇士目前仍卡在與受限自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判僵局之中，導致其他簽約與交易計畫延後，包括預計簽下的霍福特（Al Horford）、梅爾頓（De’Anthony Melton）、小裴頓（Gary Payton II），以及選秀新秀理查德（Will Richard）都還未正式完成，波格登的情況也因此暫未明朗。

除了勇士之外，尼克與灰狼亦在延長的自由市場期間將波格登列為潛在補強人選。灰狼方面則正積極與後衛海蘭德（Bones Hyland）協商續約合約細節，同時也密切關注另一名後衛畢斯利（Malik Beasley）在聯邦調查結束後的市場行情。

另外，騎士隊雖也有興趣，但他們更傾向於與球員簽下無保障合約，以避免進一步加重已沉重的豪華稅負擔。

現年31歲的波格登，2021年休賽季曾與溜馬簽下2年4500萬美元延長合約，隨後於2022年被交易至塞爾蒂克、2023年再被送往拓荒者，上季效力華盛頓巫師。在2023-24年賽季中，波格登僅出賽24場，場均繳出12.7分、3.8籃板與4.1助攻，投籃命中率為43.3%，三分命中率則為28.6%。

隨著多支球隊處理完自身陣容與薪資調整，波格登未來幾週的市場動向將更加明朗，也可能為新賽季的後場佈局帶來關鍵變化。