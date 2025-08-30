聽新聞
歐錦賽／如何限制「地表最強」約柯奇？波爾辛吉斯：不可能
歐錦賽小組賽前兩戰勝敗各半的拉脫維亞，下一場將迎戰強敵塞爾維亞，面對「大魔王」約柯奇（Nikola Jokic）的無敵主宰力，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）坦言要限制這位地表最強中鋒幾乎是不可能的任務。
「不可能。我們會盡全力讓他打得更難一點，但這是巨大的挑戰與機會。我們會拚盡全力與這位籃球大師抗衡。」當被問到該如何限制約柯奇時，波爾辛吉斯如此苦笑回應。
曾隨塞爾蒂克奪冠的波爾辛吉斯對於NBA高壓競爭場面並不陌生，回到歐錦賽的國與國之爭，波爾辛吉斯依舊能感受到充滿熱情的現場氣氛，認為兩者之間的比賽強度是足以相提並論。
「無論是歐錦賽還是NBA總冠軍賽，強度都一樣高，這種高張力的比賽才是球員最想參與的。」波爾辛吉斯說。
