籃球／雷納德來台不忘借球場訓練 高錦瑋被背打直接放棄

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）（右）今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，親自下場參與多項活動，與桃園台啤永豐雲豹隊球星高錦瑋（左）進行一對一對決。記者余承翰／攝影 余承翰
快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）近日展開訪台行程，並在今天前往桃園巨蛋參加TAT賽事，在比賽結束後他也鼓勵所有年輕球員在基本功上下苦功，才能在不同場上發光發熱，而據悉雷納德在昨天也透過TAT聯盟商界球場維持訓練，展現對於訓練的堅持。

雷納德與尼克球星唐斯近期展開訪台行程，也是兩人首度來台，今天中午兩人先是來到桃園巨蛋參與TAT賽事，其中雷納德還在中場活動時親自下場參與「Kawhi’s 小學堂」、「1 vs 1無限接力賽」、技術挑戰賽等活動，並且與雲豹球員林信寬、高錦瑋、克羅馬等人進行一對一單打。

NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）（左）今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，親自下場參與多項活動，與桃園台啤永豐雲豹隊球星高錦瑋（右）進行一對一對決。記者余承翰／攝影 余承翰
其中高錦瑋對上身高高自己30公分的雷納德，還被雷納德一路背框擠入籃下後取分，高錦瑋賽後也笑說：「當他要打我Low Post的時候，我真的只能直接放棄。」不過雲豹也靠著高錦瑋在比賽最後階段的準絕殺跳投，以76：75擊敗TAT Star，幫助雲豹在主場守住勝利。

雷納德賽後繞場與球迷一一擊掌。記者余承翰／攝影
賽後雷納德也親自感謝今天球員的參與以及到場觀賽球迷的熱情，他很喜歡這股正向的能量。他也勉勵現場所有年輕球員要無懼挑戰，不斷訓練才能夠不斷精進球技。最後雷納德也在全場掌聲中與唐斯和球迷朋友們說再見，他們也表示如果有機會，一定會再次來到台灣和廣大的球迷朋友再次同樂。

雷納德賽後與球迷自拍合照。記者余承翰／攝影
NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）（右）今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，親自下場參與多項活動，與桃園台啤永豐雲豹隊球星高錦瑋（左）進行一對一對決。記者余承翰／攝影 余承翰
