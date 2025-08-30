歐錦賽／約柯奇雙十領軍！塞爾維亞奪2連勝 波格丹諾維奇傷退

塞爾維亞在歐錦賽小組賽第2戰靠著當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）關鍵時刻的火力爆發，以80比69擊敗葡萄牙，順利取得A組2連勝，下一場將迎戰地主拉脫維亞。葡萄牙則吞下首敗，目前戰績1勝1敗。

上半場葡萄牙表現頑強，一度只落後4分，布里托（Diogo Brito）飆進14分，效力綠衫軍的克塔（Neemias Queta）也在內線取分縮小差距。不過，這時約柯奇親自接管比賽。他接連命中上籃、拋投、三分球，甚至灌籃得手，獨拿13分拉出一波攻勢，幫助塞隊在第三節將比數拉開至50比35，徹底掌握比賽主導權。

約柯奇出賽23分鐘，投10中8拿下23分，外加10籃板、3助攻、2抄截與2阻攻，效率值高達35，完成他在本屆賽會的第二次雙十，也是在近7場歐錦賽中第6次達成雙十數據。

儘管葡萄牙成功迫使塞爾維亞出現15次失誤，防守表現頗具韌性，但塞隊團隊進攻依舊強勢，全場送出23次助攻，遠優於葡萄牙的16次。

不過塞爾維亞勝利之餘仍有隱憂，陣中核心大將波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在上半場後段疑似拉傷腿筋退場，之後未再回到場邊，傷勢情況有待後續觀察。