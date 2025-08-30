NBA／國王視庫明加為首要目標 若沒搶到才會改鎖定衛少

NBA休賽季進入尾聲，36歲的前MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook）卻依舊待業中。根據美媒消息指出，沙加緬度國王其實正考慮出手，不過這可能只是備案，一切將取決於球團追逐庫明加（Jonathan Kuminga）的結果。

根據《The Athletic》報導，國王隊已將衛斯特布魯克納入補強口袋名單，但在追逐庫明加事態未明朗前，他們選擇按兵不動。如果庫明加最終真的續留金州勇士，國王就將和衛斯特布魯克展開合約談判。

衛斯特布魯克可能成為國王補強庫明加失敗後的第二選擇。路透

美媒指出，國王是目前檯面上唯一對衛斯特布魯克表現出興趣的隊伍，而今年夏天他們之所以暫緩其他小規模交易，就是因為把庫明加視為補強首要目標，報導寫道：「若確定無法得到庫明加，他們簽下衛斯特布魯克的機率將大幅提升，但前提是國王需先透過交易騰出後場空間。」

「衛少」上季效力丹佛金塊，雖不再是巔峰的大三元製造機，但依舊展現價值。例行賽出賽75場，場均貢獻13.3分4.9籃板6.1助攻1.4抄截，投籃命中率44.9％、三分命中率32.3％。

目前國王後場陣容僅有施羅德（Dennis Schroder）帶領，新秀卡特（Devin Carter）和艾利斯（Keon Ellis）經驗不足，這樣後衛陣容在強敵環伺的西區稍嫌薄弱，這也是國王考慮網羅衛斯特布魯克的原因之一。