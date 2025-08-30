NBA／柯瑞曾擁高中教練夢！ 不把話說死「誰知道未來會怎樣」

>金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近日在受訪時，回應妻子艾耶莎（Ayesha Curry）在Podcast節目上爆料他曾想當「高中籃球教練」的話題，柯瑞坦言自己確實曾想過這條路，甚至表示若真走上教練生涯，他也會樂在其中。

把時間拉回到2006年，柯瑞剛準備進入戴維森學院打球時，連母親頌雅（Sonya）都懷疑兒子是否能踏入NBA，她還曾詢問教練，柯瑞是否具備職業水準。而艾耶莎則在近日的Podcast節目中透露，柯瑞當年一直告訴她，自己未來有可能會成為一名高中籃球教練。

這番言論引發球迷熱議，《NBC Sports Bay Area》隨後也在訪談中問起此事，柯瑞笑說：「什麼事都有可能。我媽媽是一名教育工作者，我從小就看到學習與成就帶來的喜悅，那對我來說一直很有感染力。所以在另一個平行時空裡，我會很開心去當一名高中教練。」

柯瑞還補充道：「誰知道未來會怎樣？不過每個人都有自己的角色，我最後走上了不同的道路。」

如今，柯瑞不僅成為NBA史上最佳射手，更開啟大三分時代，改變現代籃球的風貌。隨著職業生涯邁入尾聲，柯瑞雖然並未鬆口要踏上執教之路，但透過舉辦營隊和他所創辦的「Eat. Learn. Play.」基金會，「咖哩大神」已經開始用另一種方式啟發下一代。