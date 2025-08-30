快訊

歐錦賽／拉脫維亞逆轉秀！克服肢體對抗 波爾辛吉斯：必須打得更聰明

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波爾辛吉斯攻下26分率領拉脫維亞逆轉愛沙尼亞。 路透社
波爾辛吉斯攻下26分率領拉脫維亞逆轉愛沙尼亞。 路透社

在主場球迷見證之下，拉脫維亞在首都進行的歐錦賽小組賽，克服一度落後12分的不利局面上演逆轉秀，最終以72比70驚險擊敗鄰國對手愛沙尼亞，收下小組賽首勝，戰績1勝1敗，愛沙尼亞則吞下2連敗。

比賽前三節由愛沙尼亞掌控節奏，在第三節末段仍以61比54領先。然而本季轉戰老鷹的中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）挺身而出，個人連得6分並助攻佐里克斯（Kristers Zoriks）投進三分球，帶領球隊打出9比0攻勢，在第三節結束前以63比61反超。

末節雙方得分全面停滯，前4分鐘無人得分。波爾辛吉斯率先打破僵局，幫助拉脫維亞將比分推進至65比61。愛沙尼亞遲至剩下2分鐘才靠庫拉梅（Kristian Kullamae）的三分球開張，但波爾辛吉斯隨即回敬灌籃，之後再完成一次「打三分」進攻，鎖定勝局。

「對方沒有高個子長人，所以用小個來防我，一開始我不太習慣，但我找到了節奏，這場比賽最終按照我的方式進行。」波爾辛吉斯說。這場比賽他12投8中，一共獲得13次罰球機會，攻下26分7籃板2阻攻，儘管出現多達7次失誤。

「我已經習慣這樣的肢體對抗，我需要打得更聰明一點，」波爾辛吉斯說，「有時我必須硬上對抗，但有時候我必須利用我的速度與移動能力。整體來說，我要保持聰明，適時利用對手的侵略性反過來對付他們，你知道我的意思。」

此戰勝負關鍵之一也包含罰球線上的對決，拉脫維亞全隊27罰22中，愛沙尼亞則是25罰中18，細微差距決定了最終勝負。

「這根本像是橄欖球比賽一樣的身體碰撞，能贏下這麼艱難的比賽真的不容易。不管贏2分、3分或4分，勝利就是勝利。」先前從NBA轉戰杜拜的伯坦斯（Davis Bertans）表示，他拿到6分11籃板。

接下來，拉脫維亞將對上奪冠熱門塞爾維亞。伯坦斯說：「我們預期將面對本屆賽會最強球隊，我們必須打出最佳攻防表現，特別是在身體強度方面要維持這場的水準。」

