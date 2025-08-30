歐錦賽／立陶宛再現堅強團隊戰力 單場35次助攻打破紀錄
向來以堅強團隊戰力聞名於世界籃壇的立陶宛，在今年歐錦賽持續他們的紀錄之旅。
繼小組賽首戰對英國創下自1995年以來最高的團隊單場57個籃板紀錄，立陶宛今天面對蒙特內哥羅又送出35次助攻，打破南斯拉夫在2001年對愛沙尼亞創下的單場33次助攻紀錄，這也是歐錦賽自1995年以來的最佳助攻表現。立陶宛最終以94比67大勝，輕鬆取得2連勝。
立陶宛後衛尤克拜提斯（Rokas Jokubaitis）是本場最耀眼球星，16投9中砍下21分12助攻，完成雙十演出；至於今夏轉戰丹佛的立陶宛主力中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），此役僅上場13分鐘就高效率拿下19分5籃板。
賽後當瓦藍邱納斯被告知球隊又破了一項紀錄時，他也驚訝地笑著說：「又破紀錄了？太棒了。我們是一支團隊作戰的球隊，沒有人在打個人表現，大家都只為勝利而努力，這就是關鍵。我們要繼續保持這樣的態度。」
效力芝加哥公牛的佛西維奇（Nikola Vucevic）雖然奮力拿下20分10籃板4助攻，但隻手難以對抗立陶宛大軍。蒙特內哥羅在B組小組賽已經連輸兩場，想挺進16強有一定難度。
