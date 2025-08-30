歐錦賽／森根差1助攻寫罕見大三元紀錄 土耳其主帥：沒人跟我說

在土耳其國家隊陣中，效力火箭的全能中鋒森根（Alperen Sengun）其定位角色猶如地表最強的約柯奇（Nikola Jokic），在今天歐錦賽對捷克的小組賽中，森根又一次展現出這樣的主宰力。

森根全場豪取23分、12籃板、9助攻，率隊以92比78取勝，收下開局2連勝，有機會挑戰隊史自2009年以來首度歐錦賽開局3連勝表現。森根僅差1次助攻就能締造歐錦賽史上第5次大三元紀錄，但最終卻被教練團提前換下，與這項難得紀錄擦身而過。

森根賽後透露，其實他知道自己只差1次助攻便能完成大三元，也曾主動表示想重返球場，不過最終仍尊重教練的決定。「是啊，我的隊友們告訴我只差1個助攻，我本來想再上場，但這是教練的決定。我們還有很多比賽要打，所以我還有機會完成。」

對於森根無緣寫紀錄，土耳其總教練阿塔曼（Ergin Ataman）在賽後記者會中說明：「我讓他休息是因為我們明天晚上還有一場比賽，我不知道他還想上場，也沒有人告訴我他只差1次助攻。如果有人告訴我，我會叫暫停幫他設計一個戰術。」

阿塔曼也補充道：「這次歐錦賽還很長，我相信我們會一路打進決賽，在那之前，森根一定有機會完成大三元。」

雖然無緣寫下歷史紀錄，森根本人倒是相當坦然。他說：「對我來說其實沒什麼大不了的，我有試著跟教練講，但他沒聽懂。不過沒關係，我們還有很多比賽，我會有機會完成。如果對手繼續對我包夾，我就會找到正確的傳球選擇。」

捷克主帥奧坎波（Diego Ocampo）也對森根的表現盛讚不已。「他才23歲卻這麼無私，這就是我喜歡的球員型態。他不是為了得分而打球，而是幫助團隊得分，這才是真正的籃球。」

儘管無緣寫下歷史，森根仍以高達40的效率值（EFF）創下個人生涯新高，超越他在2023年奧運資格賽對烏克蘭時所寫下的32。