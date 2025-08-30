聽新聞
歐錦賽／殺神模式！馬卡南生涯兩度狂轟43分 創36年來首見紀錄
熱身賽狀態火燙的芬蘭一哥馬卡南（Lauri Markkanen），進入到歐錦賽小組賽一人展現無人能擋的殺神模式。繼首戰對瑞典攻下28分之後，今天面對實力更次一級的英國隊，馬卡南更是22投13中包含7記三分球內狂砍43分，率隊以109比79大勝，取得2連勝。
馬卡南單場43分追平了自己在2022年對克羅埃西亞時創下的歐錦賽個人最高得分紀錄。更值得一提的是，馬卡南成為自希臘傳奇後衛加里斯（Nikos Galis）之後，近36年來首位在歐錦賽完成兩場至少40分表現的球員，寫進歷史殿堂之中。加里斯生涯在歐錦賽曾5次至少拿下43分。
歐錦賽單場最高得分紀錄是比利時名將特瑞斯（Eddy Terrace）在1957年所創下的63分，唐西奇（Luka Doncic）在2022年對法國狂轟47分則是居史上第2高，也是21世紀以來的最高紀錄。至於諾維茨基（Dirk Nowitzki）也曾在2001年歐錦賽單場攻下43分。
以目前馬卡南的絕佳狀態，後續能不能往上推高得分紀錄，也成了這屆歐錦賽另一個引人注目的觀戰焦點。
