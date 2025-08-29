快訊

NBA／「永遠無法像諾維茨基一樣被德國愛著」 施羅德吐露心聲

聯合新聞網／ 綜合外電報導
德國當家指揮官施羅德。 美聯社
德國當家指揮官施羅德。 美聯社

2023年率領德國勇奪世界盃冠軍的當家主控施羅德（Dennis Schroder），在國際賽場可說是寫下輝煌紀錄，但他坦言，對比諾維茨基（Dirk Nowitzki）之於德國籃球的至高地位，自己始終感受到一種永遠都無法跨越的距離，只因為他的膚色。

在接受德國媒體訪問時，施羅德談到2008年北京奧運時的印象：「我14歲時坐在電視機前，看著諾維茨基手持國旗出場。我當時心想：這真是太酷了，沒有比這更高的榮耀了。」

不過，儘管如今他已是德國籃球史上最具代表性的球星之一，甚至和諾維茨基一樣成為巴黎奧運的德國代表隊掌旗官，施羅德仍覺得自己無法獲得與諾維茨基相同的國民待遇。

「這是一份偉大的榮耀，但對我而言永遠不會像對諾威斯基那樣。我不會在這個國家獲得同樣的愛，因為我是個深膚色的人。」施羅德說。

德國國家隊永遠的14號戰袍。 美聯社
德國國家隊永遠的14號戰袍。 美聯社

另一方面，談到即將到來的2025年歐錦賽目標，施羅德也語氣堅定地表示：「我們就是要奪冠。如果我不相信我們能做到，那我寧可待在布藍茲維（Braunschweig）也不會來參加這場賽事。」

