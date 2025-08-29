快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

影／兩屆NBA總冠軍Kawhi Leonard雷納德 今搭機抵台

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
兩屆NBA總冠軍暨總決賽MVP，生涯入選6次明星賽、6次年度最佳陣容的雷納德（Kawhi Leonard）今天搭機來台。記者季相儒／攝影
兩屆NBA總冠軍暨總決賽MVP，生涯入選6次明星賽、6次年度最佳陣容的雷納德（Kawhi Leonard）今天搭機來台。記者季相儒／攝影

兩屆NBA總冠軍暨總決賽MVP，生涯入選6次明星賽、6次年度最佳陣容的雷納德（Kawhi Leonard）今天搭機來台，明天會跟昨天抵台的唐斯（Karl-Anthony Towns）參加由The Asian Tournament（TAT）與桃園台啤永豐雲豹共同主辦的活動。

雷納德（Kawhi Leonard）今天搭乘華航CI502航班從上海來台，在桃機第二航廈有球迷來接機歡迎他的到來，明天他也會前往桃園竹圍漁港參加2025桃園珍珠海岸國際音樂節，並在「海岸熱血」舞台登台。

雷納德（Kawhi Leonard）今天搭乘華航CI502航班從上海來台。記者季相儒／攝影
雷納德（Kawhi Leonard）今天搭乘華航CI502航班從上海來台。記者季相儒／攝影

NBA／泰托姆參加比爾婚禮秀「新造型」 布朗驚呼：太瘋狂了！

NBA／觀看「字母哥」征戰歐錦賽 公鹿主帥：可以偷戰術回去用

影／桃園騎自行車到鶯歌闖空門 新北警聯手桃園24小時逮人

NBA／唐斯加持3對3賽 冠軍獲得簽名球

美洲盃／不給兩次爆冷機會！美國隊強勢復仇烏拉圭 四強戰對決巴西

面對在小組賽曾經爆冷輸球的烏拉圭，美國隊在美洲盃8強淘汰賽上演復仇記，以83比70力退對手，強勢挺進最後4強，將與勁敵巴西爭奪決賽門票。 烏拉圭上半場表現亮眼，半場結束前以45比38領先7分，看

歐錦賽／唐西奇全能數據寫歷史無用 斯洛維尼亞不敵波蘭

斯洛維尼亞當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖然在歐錦賽首戰就轟進34分，然而全場比賽節奏幾乎是被地主波蘭所掌控，最終以95比105吞下敗仗。 休賽季大瘦身引發關注的唐西奇，此戰出賽36分

歐錦賽／安戴托昆波主宰全場飆31分 希臘首戰擊退義大利

希臘隊在超級球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）強勢狂飆31分的領軍下，以75比66力退義大利，拿下小組賽首戰勝利。 這場勝利是希臘在FIBA歷史上第8次戰勝義大利，兩隊

NBA／「永遠無法像諾維茨基一樣被德國愛著」 施羅德吐露心聲

2023年率領德國勇奪世界盃冠軍的當家主控施羅德（Dennis Schroder），在國際賽場可說是寫下輝煌紀錄，但他坦言，對比諾維茨基（Dirk Nowitzki）之於德國籃球的至高地位，自己始終感

影／兩屆NBA總冠軍Kawhi Leonard雷納德 今搭機抵台

兩屆NBA總冠軍暨總決賽MVP，生涯入選6次明星賽、6次年度最佳陣容的雷納德（Kawhi Leonard）今天搭機來台，...

NBA／泰托姆參加比爾婚禮秀「新造型」 布朗驚呼：太瘋狂了！

塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）日前到加州參加好友比爾（Bradley Beal）的婚禮，結果他的「全新造型」卻成了話題焦點，讓隊友布朗（Jaylen Brown）在直播時忍不住笑稱

