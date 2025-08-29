影／兩屆NBA總冠軍Kawhi Leonard雷納德 今搭機抵台
兩屆NBA總冠軍暨總決賽MVP，生涯入選6次明星賽、6次年度最佳陣容的雷納德（Kawhi Leonard）今天搭機來台，明天會跟昨天抵台的唐斯（Karl-Anthony Towns）參加由The Asian Tournament（TAT）與桃園台啤永豐雲豹共同主辦的活動。
雷納德（Kawhi Leonard）今天搭乘華航CI502航班從上海來台，在桃機第二航廈有球迷來接機歡迎他的到來，明天他也會前往桃園竹圍漁港參加2025桃園珍珠海岸國際音樂節，並在「海岸熱血」舞台登台。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言