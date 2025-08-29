影／兩屆NBA總冠軍Kawhi Leonard雷納德 今搭機抵台

兩屆NBA總冠軍暨總決賽MVP，生涯入選6次明星賽、6次年度最佳陣容的雷納德（Kawhi Leonard）今天搭機來台，明天會跟昨天抵台的唐斯（Karl-Anthony Towns）參加由The Asian Tournament（TAT）與桃園台啤永豐雲豹共同主辦的活動。

雷納德（Kawhi Leonard）今天搭乘華航CI502航班從上海來台，在桃機第二航廈有球迷來接機歡迎他的到來，明天他也會前往桃園竹圍漁港參加2025桃園珍珠海岸國際音樂節，並在「海岸熱血」舞台登台。 雷納德（Kawhi Leonard）今天搭乘華航CI502航班從上海來台。記者季相儒／攝影