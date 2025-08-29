NBA／泰托姆參加比爾婚禮秀「新造型」 布朗驚呼：太瘋狂了！
塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）日前到加州參加好友比爾（Bradley Beal）的婚禮，結果他的「全新造型」卻成了話題焦點，讓隊友布朗（Jaylen Brown）在直播時忍不住笑稱：「他們說泰托姆編了辮子頭？那太誇張了！太瘋狂了！他現在什麼都敢嘗試啊！」
泰托姆和比爾兩人同樣來自聖路易，從小便是好友，比爾更被視為泰托姆的「大哥」。就在婚禮前夕，泰托姆與凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、天普（Garrett Temple）合影時，被球迷捕捉到全新髮型，在社群上引發熱議。
有趣的是，布朗在休賽季期間，不僅四處旅行，甚至開始在Twitch直播分享生活，當天開完直播不到一小時後，布朗便登上亞特蘭大舉行的第一屆InvestFest舞台。
NBA官方上週釋出的一段影片中，泰托姆親自談及他的復健過程，當時他還未綁上近期常見的辮子髮型，顯示影片拍攝時間距今已有一段時間。
