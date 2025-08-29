NBA／觀看「字母哥」征戰歐錦賽 公鹿主帥：可以偷戰術回去用

密爾瓦基公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）近日現身賽普勒斯，親自觀察當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）代表希臘出征歐錦賽的表現。

在接受媒體訪問時，瑞佛斯談到自己此行的感受，不僅樂見愛將上陣，更享受觀摩國際賽中的團隊戰術與打法。他表示：「很高興看到Giannis出賽，當然我也很喜歡觀察其他球員的表現。而且我現在人在賽普勒斯，一切都很不錯。」

瑞佛斯透露，他將在當地停留3至4天，預計至少觀賽兩場。他特別指出，國際賽的球員跑位、空間運用與團隊協調，是非常值得觀摩與學習的重點。「我喜歡看他們的跑動與打法，我總是從中偷一些戰術回去用，我會看比賽，然後把一些戰術帶回球隊，實際運用。」

談到「字母哥」在希臘隊的角色調整，瑞佛斯表示他雖然有部分打法變化，但本質仍維持NBA風格。「他現在更多在低位進攻，但整體來說還是差不多的東西。」

同時，擔任助理教練的漢姆（Darvin Ham）也對「字母哥」的訓練態度給予高度肯定。「他努力地用正確的方式比賽，全力代表國家出賽，是一個持續努力的硬漢。我昨天還在場邊看他練球，不論是練習前或後，他都不斷加練，我相信他會有很好的表現。」

漢姆也強調，國際賽場上的「字母哥」更注重團隊合作。「他試圖帶動隊友，讓團隊互相幫助。他們的打法更講究戰術與團隊組織，不像NBA那樣節奏快。在NBA，他的球權使用率非常高，球幾乎時時都在他手上，但在這裡他的角色稍有不同。」