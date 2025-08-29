快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

NBA／觀看「字母哥」征戰歐錦賽 公鹿主帥：可以偷戰術回去用

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安戴托昆波展現進攻破壞力。 美聯社
安戴托昆波展現進攻破壞力。 美聯社

密爾瓦基公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）近日現身賽普勒斯，親自觀察當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）代表希臘出征歐錦賽的表現。

在接受媒體訪問時，瑞佛斯談到自己此行的感受，不僅樂見愛將上陣，更享受觀摩國際賽中的團隊戰術與打法。他表示：「很高興看到Giannis出賽，當然我也很喜歡觀察其他球員的表現。而且我現在人在賽普勒斯，一切都很不錯。」

瑞佛斯透露，他將在當地停留3至4天，預計至少觀賽兩場。他特別指出，國際賽的球員跑位、空間運用與團隊協調，是非常值得觀摩與學習的重點。「我喜歡看他們的跑動與打法，我總是從中偷一些戰術回去用，我會看比賽，然後把一些戰術帶回球隊，實際運用。」

談到「字母哥」在希臘隊的角色調整，瑞佛斯表示他雖然有部分打法變化，但本質仍維持NBA風格。「他現在更多在低位進攻，但整體來說還是差不多的東西。」

同時，擔任助理教練的漢姆（Darvin Ham）也對「字母哥」的訓練態度給予高度肯定。「他努力地用正確的方式比賽，全力代表國家出賽，是一個持續努力的硬漢。我昨天還在場邊看他練球，不論是練習前或後，他都不斷加練，我相信他會有很好的表現。」

漢姆也強調，國際賽場上的「字母哥」更注重團隊合作。「他試圖帶動隊友，讓團隊互相幫助。他們的打法更講究戰術與團隊組織，不像NBA那樣節奏快。在NBA，他的球權使用率非常高，球幾乎時時都在他手上，但在這裡他的角色稍有不同。」

相關新聞

美洲盃／不給兩次爆冷機會！美國隊強勢復仇烏拉圭 四強戰對決巴西

面對在小組賽曾經爆冷輸球的烏拉圭，美國隊在美洲盃8強淘汰賽上演復仇記，以83比70力退對手，強勢挺進最後4強，將與勁敵巴西爭奪決賽門票。 烏拉圭上半場表現亮眼，半場結束前以45比38領先7分，看

歐錦賽／唐西奇全能數據寫歷史無用 斯洛維尼亞不敵波蘭

斯洛維尼亞當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖然在歐錦賽首戰就轟進34分，然而全場比賽節奏幾乎是被地主波蘭所掌控，最終以95比105吞下敗仗。 休賽季大瘦身引發關注的唐西奇，此戰出賽36分

歐錦賽／安戴托昆波主宰全場飆31分 希臘首戰擊退義大利

希臘隊在超級球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）強勢狂飆31分的領軍下，以75比66力退義大利，拿下小組賽首戰勝利。 這場勝利是希臘在FIBA歷史上第8次戰勝義大利，兩隊

NBA／泰托姆參加比爾婚禮秀「新造型」 布朗驚呼：太瘋狂了！

塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）日前到加州參加好友比爾（Bradley Beal）的婚禮，結果他的「全新造型」卻成了話題焦點，讓隊友布朗（Jaylen Brown）在直播時忍不住笑稱

NBA／觀看「字母哥」征戰歐錦賽 公鹿主帥：可以偷戰術回去用

密爾瓦基公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）近日現身賽普勒斯，親自觀察當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）代表希臘出征歐錦賽的表現。 在接受媒體訪問時，瑞佛斯談到

歐錦賽／喬治亞爆冷擊敗西班牙 暴龍前鋒帶傷奮戰成關鍵英雄

歐錦賽小組賽C組今天爆出大冷門，喬治亞首戰在第四節打出一波關鍵攻勢，最終以83比69擊敗尋求衛冕的西班牙，奪下隊史一場重要勝利。 效力多倫多暴龍的前鋒瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukel

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。