歐錦賽／喬治亞爆冷擊敗西班牙 暴龍前鋒帶傷奮戰成關鍵英雄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
效力多倫多暴龍的前鋒瑪穆克雷斯維里成為喬治亞贏球的最大功臣。 歐新社
歐錦賽小組賽C組今天爆出大冷門，喬治亞首戰在第四節打出一波關鍵攻勢，最終以83比69擊敗尋求衛冕的西班牙，奪下隊史一場重要勝利。

效力多倫多暴龍的前鋒瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）成為本場最大功臣，儘管腳踝有傷，他仍堅持上陣，全場11投6中包含2記三分球，繳出19分7籃板6助攻的全能數據。

賽後，喬治亞總教練季基奇（Aleksandar Dzikic）以及隊長申格利亞（Tornike Shengelia）皆透露，瑪穆克雷斯維里原本因腳踝傷勢考慮不上場。

「他今天早上才做出這個重要的決定，選擇堅持出戰，並且付出全力，最終成為我們致勝的關鍵之一，我們都感謝他，謝謝你，Mamu。」申格利亞表示。

賽後談到與艾爾達瑪（Santi Aldama）的交手，瑪穆克雷斯維里說：「我非常尊敬他，艾爾達瑪是一位很出色的球員。但我知道這場比賽有東西需要證明，所以我必須帶著與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對決時同樣的強度上場。」

他補充說：「我認識字母哥，他是野獸級的球員，因此我也會全神貫注，並希望我能贏得這樣的對決。」

除瑪穆克雷斯維里外，奧蘭多魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）也有出色表現，攻下15分5籃板，而申格利亞自己也貢獻13分、2籃板、2助攻。

西班牙方面，《必勝球探》男主角厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）攻下13分、8籃板；灰熊隊的艾爾達瑪拿到12分3籃板2助攻。

「他們配得上勝利。他們打得好多了，身體對抗也比我們強，」厄南戈梅茲說，「我們打得真的非常非常糟糕。所以下一場比賽，我們必須要打得更好。」

